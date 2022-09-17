12 Eylül'de evliliklerinin henüz ikinci yılı dolan Koray-Gizem Sabancı Helvacıoğlu çiftinin boşanmanın eşiğinde olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz.

Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi olan Yalçın Sabancı'nın kardeşi Kaya Sabancı'nın kızı olan Gizem Hanım ile Ankaralı iş insanı Yılmaz Helvacıoğlu'nun oğlu olan Koray Bey'in neyi paylaşamadıklarını bilmiyorum.







Ama Gizem Hanım'ın mahkemeye başvurmak için 1 Eylül'de sona eren adli tatilin geçmesini beklediğini duymuştum. Çiftin 20 Şubat'ta dünyaya gelen ve dedelerinin adını taşıyan oğullarının hatırına bir kez daha düşünmelerini temenni etmiştim ama maalesef olmadı. Üstelik boşanmaları hiç de kolay olmayacak! Boşanma davası açan Gizem Hanım, kendisinin ve çocuğunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürüp, eşinden korunma ve uzaklaştırma kararı aldırtmış. Koray Bey de itiraz edip kararı kaldırtmış. Evliliği beceremeyen çift, umarım birbirlerini daha fazla yıpratmadan boşanmayı becerir.



GAZİANTEP'TE LEZZET BAYRAMI!

Lezzet deyince ülkemizin ilk akla gelen şehirlerinden biri olan Gaziantep, son yıllarda, Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) ile bu özelliğini taçlandırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla düzenlediği GastroAntep'in dördüncüsü önceki gün başladı. Yurt dışından Michelin yıldızlı şeflerin de geldiği festivalin ilk iki gününde ben de vardım.







Baştan şunu söyleyeyim, yemeğe biraz bile merakınız varsa bu festivali kaçırmamanız gerekiyor. Resmen mideniz bayram ediyor. Ayrıca konserler, söyleşiler, dans gösterileri ve yemek yarışları da cabası... Pazar akşamına kadar devam edecek GastroAntep kaçmaz, benden söylemesi.







Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliği yaptığı GastroAntep'in açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Şahin ve Bakan Ersoy, ağaçtan fıstık toplayıp şire için üzüm çiğnedi.



İKİ SANATÇI TEK SERGİ

İstanbul Bienali ve çağdaş sanat fuarı açılışlarıyla eşzamanlı olarak, birçok galeri de yeni sezonu açıp yeni sergilerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Pilevneli de Nevin Aladağ'ın 'Jamming' ve Serkan Sarıer'in 'Swarm' adlı kişisel sergilerini, hafta içinde bir davetle ziyarete açtı.







Pilevneli'nin kurucusu Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Nevin Aladağ ve Serkan Sarıer'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine iş ve cemiyet hayatından birçok sanat tutkunu ünlü isim de katıldı. Açılışa katılanların çok beğendiği sergi 15 Ekim'e kadar açık kalacak, aklınızda olsun.



TREND RADARI

Geçen sonbahar ve kış döneminde sık sık karşımıza çıkan şeffaf botların ömrü çok uzun sürmedi. Özellikle renkli çoraplarla kullanan bu botları bu sezon görmeyeceğiz, aklınızda olsun.







Aksesuar konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip sonbahar sezonuna giriş yaptık. Güneş gözlükleri en önemli aksesuarınız olmaya devam edecek. Özellikle oval modeller bu sezonun hitlerinden.







ÖZENDİĞİNİZ İNSANLARA DİKKAT EDİN

'Olayların kadını' Şeyma Subaşı'nın son olayını duymayan kalmamıştır herhalde. Sık sık uyuşturucu kullandığı iddialarıyla gündeme gelen ama her defasında yalanlayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte uyuşturucu kullanırken görüntülendi. Hem de katıldıkları bir partide ve ulu orta... İşte Şeyma'nın o çok özenilen lüks yaşantısının sonucu!







Özendiğiniz insanlara dikkat edin, o ışıltılı yaşamlar, insanları böyle zararlı alışkanlıklara da sürükleyebiliyor. Bu arada beni en çok düşündüren Şeyma Subaşı'nın bir anne olması.



CESUR VE GÜZEL

10 Ekim'de evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, hafta içi yakın bir arkadaşlarının düğünündeydi.







Giyinme işini en iyi bilenlerden biri olan Nazlı Hanım, düğünde siyah elbisesi ile yine göz kamaştırdı. Son dönemlerin cesur kesimlerinden olan bel kısmı cut-out detaylı bir model tercih etmiş Nazlı Hanım.







Sonbahar için çok güzel bir seçim olan elbisesini de, abartıdan uzak aksesuarlarla ve kendisine çok yakışan modern bir topuz ile tamamlamış. Böylece harika bir görünüm ortaya koymuş.