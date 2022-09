Yedi yıllık flörtün ardından 2012'de Paris'teki Türk Konsolosluğu'nda evlenen işadamı Adnan Çebi ile başarılı televizyoncu Aslıgül Atasagun'un iki yıl önce boşanmak için mahkemeye başvurduklarını ilk bu köşede okumuştunuz.







Adnan Çebi, eşi Aslıgül Atasagun'a, 'geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığı' iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Aslıgül Hanım da, kendisinin ilgisiz ve yalnız bırakıldığını öne sürerek 800 milyon lira tazminat ve 250 bin lira da yoksulluk nafakası talep etmişti. Ancak o dönem evlerini de ayıran çiftin geçen bu süreçte ne barıştığını ne de boşandığını duymuştum.







Tazminat konusunda anlaşamadıkları için sürecin bu kadar uzadığı konuşuluyordu. Detayları öğrenemedim ama galiba sonunda boşanmayı başarmışlar! Çünkü Aslıgül Hanım, daha birkaç gün öncesine kadar kullandığı eşinin soyadını Instagram hebasından sildi. Benim gibi herkes bunu boşanmaya yordu.



AŞIKLAR BEBEK'TE ORTAYA ÇIKTI

Kasım ayında sürpriz bir aşka imza atan Melis Çiftçi ile Malkoç Süalp'ın yine sürpriz bir şekilde ayrıldığını yazmıştım dün. Melis Hanım'ın iki yıl önce boşandığı eşi Ali Gürsoy'un da sevgilisi Gonca Ünsal'dan ayrıldığı konuşuluyordu.







Ali Gürsoy, Melis Çiftçi'den boşandıktan sonra birlikte olmaya başladığı Gonca Hanım ile uzun süredir ortalarda görünmeyince ayrıldıkları konuşulmaya başlamıştı. Ama aşıklar önceki sabah, Bebek sahilinde birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Gayet de mutlu görünüyorlardı. Anlayacağınız Ali Bey'in ex eşinin aşkı bitti ama kendi aşkı devam ediyor.



NUSRET'İN SPORU BAZILARINI KIZDIRMIŞ!

Kasap çıraklığından bir dünya markası yaratan Nusret Gökçe, her fırsatta spor yapıyor. Bugünlerde Bodrum'daki şubesinin başında olan Nusret, orada da sporunu aksatmıyor ve her sabah koşuyor. Önceki gün yine koşuya çıkan Nusret, bazılarını çok kızdırmış! Nusret koşarken, şoförü ve koruması araçla arkasından takip ediyormuş.







Dar bir sokağa geldiklerinde, arkasında araç trafiği oluşmuş. Arkadaki araçların sahipleri, yavaş yavaş giden koruma aracını sollayamayınca çok sinirlenmiş. Bunu sosyal medyadan paylaşıp Nusret'e serzenişte bulunmuşlar. Nusret artık daha dikkatli olur herhalde.



NFT ESERLERİ OKYANUSLARI AŞACAK

Mart ayında Türkiye'nin ilk bireysel NFT sergisini açan ressam, tasarımcı ve mimar Eda Zamanpur, şimdi de bir eseriyle karma NFT sergisinde yer aldı. Cemiyet hayatının da tanınmış simalarından olan Eda Hanım, önceki gün Karaköy'de açılan 'Barış Ruhu' adlı sergide, NFT eserini sanatseverlerle buluşturdu.







Türkiye'den Eda Zamanpur ve Anıl Taşezen'in yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçıların da eserlerinin yer aldığı sergi, İstanbul'dan sonra Bali, New York ve Los Angeles'ta sergilenecek. Serginin açılış davetine sanatçıların yanı sıra cemiyet hayatından ünlü isimler de katıldı.