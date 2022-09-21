Sosyetenin yakışıklı ikizleri Tarkan-Malkoç Süalp'in, fiziki görüntüleri gibi aşk hayatları da birbirine çok benziyor. Süalp kardeşlerin, son günlerde gönül ilişkilerinde aynı kaderi paylaştığını öğrendim.







Oyuncu Bade İşçil ile evlenen, bir oğlu olan ve 2.5 yıl sonra da boşanan Malkoç Süalp, kasım ayında iş insanı Melis Çiftçi ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Tüm Türkiye'nin ilişkilerini bu köşeden öğrendiği çiftin ayrılık haberini de ilk benden öğrenin! Aşıklar, önceki hafta ilişkilerini dostça bitirme karar almış.







Aynı zamanda ikizi Tarkan Süalp'in de önceki gün boşandığını öğrendim. 2007 yılında Özden Bölükbaşı ile evlenen, kızları Tia'ya rağmen beş yıl sonra boşanan Tarkan Bey, 2014 yılında İdil Baran ile ikinci evliliğini yapmıştı. Bu evliliği de sekiz yılın ardından tek celsede sona ermiş. Aşktan yana yüzleri gülmeyen ikizlerin, yakın zamanda kader yüzlerine güler inşallah.



VAKIFTAN SONRA SANAT MERKEZİ KURDU

Bugün piyasaya çıkan Şamdan Plus'ın kapağında Begüm Yücel yer alıyor. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden, ünlü bir kolejin yönetim kurulu üyesi olan Begüm Yücel, kendisini en çok heyecanlandıran işlerin, kurucusu olduğu vakıf ve sanat projeleri olduğunu söylemiş.







Abisi Hüseyin Yücel ile 2020 yılında kurdukları SEY Vakfı ile hem öğrencilere burs verip hem de cinsiyet eşitliğinde farkındalık yaratmaya çalışıyorlarmış. Bugünlerdeki diğer heyecanı ise, sanat merkeziymiş. Yeni sanat merkezini çok yakında açacaklarmış. Topluma ve sanata fayda sağlamak için çabalayan Begüm Yücel'e kocaman bir alkış.



BU SERGİ KAÇMAZ

Geçen hafta startı verilen İstanbul'daki sanat sezonu hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak bir otelde açılan 'Direniş' sergisi de muhakkak gezilmesi gerekenlerden biri.







Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın proje ortağı olduğu sergi, insanın doğa üzerinde yarattığı tahribata ve iklim krizine dikkat çekiyor. Küratörlüğünü Yasemin Vargı Emirdağ'ın yaptığı, Türkiye'nin önde gelen usta ve genç sanatçılarını bir araya getiren sergi 23 Ekim'e kadar açık; bilginize...

