Uzun süre gönül ka- pılarını herkese kapayan Burcu Esmersoy'un yazılımcı Nazım Akmandil ile flört etmeye başladığını geçen yıl aralıkta ilk bu köşede okumuştunuz. "Çok aşığım" dediği ve dört ay önce evlilik teklifi aldığı sevgilisine "Evet" diyen Esmersoy, üçüncü kez gelin olmaya hazırlanıyor.







Ancak evlilik teklifi aldığı İtalya'da vuslata ermek isteyen Esmersoy, gönlünde yatan otelde boş tarih bulamadığı için bekliyor. Esmersoy, düğününü İtalya'da yapabilecek mi bilmiyorum ama düğününde dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı Gianvito Rossi'nin kendisi için özel olarak hazırlayacağı ayakkabıyı giyeceği kesin.







Çünkü moda haftası nedeniyle Milano'ya giden Esmersoy, bir yemekte Rossi ile tanışmış ve ondan düğün ayakkabısını tasarlamasını rica etmiş. Esmersoy'un ricasını kırmayan Rossi, yemekte ayakkabının çizimini de yapmış. En kısa zamanda da ayakkabıyı üretip teslim edecekmiş. Düğün ayakkabısı da hazır olan Burcu Esmersoy bakalım ne zaman evlenecek...



İSTANBUL'DA AİLE SAADETİ

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, markasını büyütmek için oğlu Ali Yiğit'i de alıp Paris'e yerleşmişti. Temmuzda tanıştıkları yer olan Çeşme'de evliliklerinin 12. yılını kutlayan çift, her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyor.







Nihan Hanım, oğlu ile birlikte geçen hafta da İstanbul'a geldi. Okan Hoca, milli aradan dolayı rahat bir hafta geçirdiği için eşi ve oğlu ile hasret giderdi. Nihan Hanım, keyifli anlardan bir aile fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi. Arada sevgi olunca mesafelerin anlamı olmuyor. Allah bozmasın...



YENİ STİLİYLE KENDİNİ BULDU

Sağlıklı beslenme ve spor konularına son bir yıldır epey mesai harcayan Buse Terim Bahçekapılı, bunun karşılığını da alıyor. Bu yüzden olsa gerek hem işinde hem de özel yaşantısında çok mutlu ve huzurlu görünüyor.







Bu enerjisi de yeterince fark ediliyor. Buse Hanım, pozitif enerjisinin yanı sıra son günlerde stiline yaptığı güncellemeyle de dikkatimi çekiyor. Bence şimdi bu yeni sitiliyle kendini buldu. Buse Hanım'ın yeni stili hakkında siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama bu yeniliğe açık tavrı ve denemekten korkmayan hali bence takdire şayan...



BOĞAZ'DA KOKULU DAVET

Geçen hafta Boğaz'da bir mekanda, bol kokulu bir davet gerçekleşti! Türkiye'nin ilk parfürmeri mağazaları zincirinin, yeni parfümlerini tanıtmak için verdiği davete, sosyeteden birçok ünlü isim katıldı.







Dilara Sevilla'nın ev sahipliğini yaptığı davete katılan ünlü konuklar, yeni kokuları tek tek deneyimledi. En beğendikleri kokuyu sipariş etmeyi de ihmal etmediler. Güzel kokular arasında geçen davet, Boğaz manzarası ve güzel müzikler eşliğinde geçe saatlere kadar sürdü.