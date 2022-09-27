Evliliklere musallat olan kara bulutlar, ayrılıklar ve boşanmalar hız kesmeden devam ediyor. Yine herkesi çok şaşırtacak bir boşanma haberim var. Bu seferki tatsız haberin kahramanları; Eylül 2011'de flört etmeye başladıklarını da, 27 Mayıs 2012'deki izdivaçlarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Alpay-Gaya Başaran çifti. Anne–baba olmak için yıllarca uğraşan, çocukları olmasa da evlilikleri mutlu mesut devam eden ikili boşanmaya karar vermiş. En son haziran ortasında,







Bodrum'da bir mekan açılışında gördüğüm çift, artık bu kısa sürede ne yaşadıysa iki ay önce evlerini ayırmış ve boşanmak için mahkemeye başvurmuş! Şimdiye kadar tartıştıklarını bile duymadığım çiftin boşanacak olmasına çok şaşırdım doğrusu. Çıkmadık candan ümit kesilmez ama özellikle 2007'de vefat eden gazeteci Ufuk Güldemir ile ilk evliliğini yapan Gaya Hanım'ın çok kararlı olduğu konuşuluyor.



ARALARINA GAZİANTEP GİRDİ!

2016'da evlendiği Kerim Çarmıklı'dan 2020'de boşanan Uzman Psikolog Zeynep Selvili, yaz başında başarılı basketbolcu Birkan Batuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







İlişkileri mutlu mesut devam eden aşıklar, mecburen ayrıldı! Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Gaziantep Basketbol'a transfer olan Birkan, maçlar başlayacağı için Gaziantep'e gitti. Nadiren İstanbul'a gelebilecek olan Birkan ile Zeynep Selvili hasret çekecek. Bakalım mesafe aşklarını güçlendirecek mi yoksa gözden ırak olan gönülden de mi ırak olacak.



ORTAĞINA POZ VERDİ

Geçen yıl ortak olup kozmetik işine giren Nevbahar Koç ile Esra Dinçkök, bu işten vazgeçip dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın alkollü içecek markasına yatırım yapmıştı.







Nevbahar Koç, yatırım yaptıkları markayı dostlarına tanıtmak için yalısında davet vermişti. Nevbahar Hanım, yeni markalarının tanıtımına katkı sağlamak için bu kez de Alaş'a poz vermiş. Koç, bu fotoğraflar reklamlarda kullanılmayacak olsa da; Instagram'da yeterince reklam yaptı. Çünkü 1.7 milyon takipçisi olan Alaş'ın paylaştığı fotoğraflar on binlerce like aldı.



SUALTINDAN BEYOĞLU'NA

Beyoğlu Pera'daki tarihi otel, fuayesinde yer alan sanat galerisinin sezon açılışını geçen hafta gerçekleştirdi. Galeri, usta sanatçı Saygun Dura'nın 'Arada' adlı sualtı fotoğraflarından oluşan sergisiyle yeni sezona "merhaba" dedi.







Serginin açılış daveti, sanat, iş ve cemiyet hayatından ünlüleri bir araya getirdi. Sanatçının Van Gölü'nde çektiği ve beş yıl boyunca üzerinde çalıştığı sergi, davete katılan konukları büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. Saygun Dura'nın fotoğrafları görülmeye değer: Sergi 5 Kasım'a kadar sürecek.