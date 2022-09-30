2020 yazından beri flört eden oyuncu Merve Oflaz ile işinsanı Allan Hakko'dan herkesi şaşırtan karar! Benim gibi herkes, beş yıl evli kaldığı Azer Polat'tan 2015'te boşanan Hakko'nun, Oflaz ile evlenip ikinci kez damat olacağına kesin gözüyle bakıyordu ama olamadı!







Bu sosyete-sanatçı aşkının arasına ne girdi öğrenemedim ama mutlumesut pozlar veren aşıklar, yollarını ayırdı. Hakko'nun babası Jeff Bey, ablası ve eniştesi Romina-Niv Garih çifti ile sık sık aile tatillerine çıkan aşıklar, en son geçen ay Can-Deniz Hakko çiftinin düğününde boy göstermişti.







Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etseler de, tüm fotoğraflarını silen ikilinin dostça ayrıldığı konuşuluyor. 2.5 yıl kavga ettiklerini bile duymadığım çift, barışırsa şaşırmam.



ECZACIBAŞILAR'A YABANCI GELİN

Şubatta sanata desteğinden dolayı İspanya Kraliçesi Sofia'nın elinden ödül alan SAHA Derneği Başkanı Füsun Eczacıbaşı, kayınvalide olmaya hazırlanıyor.







Eşi Faruk Eczacıbaşı'na da ilk kez kayınpeder olma mutluluğunu yaşatacak olan kişi, büyük oğulları Sinan Eczacıbaşı. Oyunculuk eğitimi için gittiği Amerika'da oyunculuk ve prodüktörlük yapan Sinan Bey, müstakbel eşini de orada bulmuş.







Yaklaşık iki yıldır flört ettiklerini öğrendiğim sevgilisi Emily Barber'e evlilik teklif etmiş. Henüz düğün tarihleri belli değil ama bu mutlu haber Füsun Hanım'ı da, Faruk Bey'i de mutluluktan havalara uçurmuş.



ARTIK BİR KLASİK OLDU

Nedim Binler ve Kadir Alkan'ın sahibi olduğu, yazın Bodrum'da, kışın İstanbul'da, Türkçe müzik eğlencesiyle klasik haline gelen gece kulübü, 12. kış sezonunu açtı. Nişantaşı'ndaki mekanın açılışına, müdavimleri akın etti.







Yüksel Yılan'ın işletmeciliğini üstlendiği mekanın yeni sezonun ilk gecesinde birçok tanıdık sima vardı. Binler ve Alkan, "Kendi müziğimizle eğlenmeyi seviyoruz. Türkçe müziğin modası geçmez. O yüzden bizim mekan 12 yıldır var" dedi. Haklılar, Türkçe şarkılar olmadan ne eğlenebiliriz ne de ağlayabiliriz.



DÜNYAYA İSTANBUL'DAN AÇILACAK

Yeme-içme sektöründe de dünyanın en ünlü markaları İstanbul'a gelmeyi sürdürüyor. Şimdi de Londra'daki dünyaca ünlü Hint restoranı İstanbul'da şube açtı. İngiliz Kraliyet Sarayı'ndaki davetlerde menüleri hazırlayan, Londra'nın en lüks lokasyonlarında bulunan restoran, İstanbul restoranıyla Londra dışına ilk kez çıkmış oldu.







Yani ünlü restoran dünyaya açılmak için İstanbul'u seçti. Maçka'da bir otelde yer alan restoranın önceki gece açılışı vardı. Otelin genel müdürü Uğur Talayhan ve restoran kurucusu Sanjay Anand ev sahipliğindeki açılışa ünlüler de katıldı.