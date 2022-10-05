2022 yılının, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski başkanı, iş insanı Serdar Bilgili'nin yeğenlerine mutsuzluk getirdiğini yazmıştım. İlk tatsız haber, ablası Bilgili Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Şerife Ercantürk'ün kızı olan yeğeni Şebnem Ercantürk'ten gelmişti.







Şebnem Hanım, geçen yıl evlendiği eşi Cumhur Timuçin'den boşanmak için gün sayarken, Bilgili Holding CEO'su olan kuzeni Sinan Temo'nun boşandığı haberini almıştım. Sinan Bey, 2017'de evlendiği eşi Mina Dilber'den önceki ay tek celsede boşanmıştı.







Öğrendim ki, boşanmak için ekim ayını bekleyen Şebnem-Cumhur Timuçin de, anlaşmalı olarak boşanmış. Bir ay arayla dullar kervanına katılan kuzenleri, dayılarının ortağı olduğu Tophane'deki kruvaziyer limanında yeni açılan bir mekanda gördüm. Görünen o ki, bu süreçte birbirlerine destek oluyorlar. Zaten şu dönemde, birbirlerini onlardan daha iyi kimse anlayamaz herhalde.



FEDON EVİNE DÖNÜYOR

Dün, beni 30 yıl öncesine nostalji yolculuğuna çıkaran bir haber aldım. Ünlü şarkıcı Fedon'un, 30 yıl sonra Gayrettepe'de, kendisiyle özdeşleşen mekanda sahneye çıkacağını öğrendim.







90'lı yıllarda bu mekanda meşhur olan Fedon, kendine has kıyafetlerle sahneye çıkar, Yunanca (çok az da Türkçe) şarkılar söyler, tabaklar kırılır, peçeteler havalarda uçuşurdu. 2000'lere kadar devam eden Gayrettepe'deki o efsane Fedon geceleri 14 Ekim'de yeniden başlıyor. Benim gibi Fedon'u o mekanda dinlemeyi özleyenlere ve sanatçının şarkılarını sevenlere müjdem olsun...



İSİMSİZ DOĞDU!

2008 yılında kurduğu çanta markasıyla hem yurt içi hem de yurt dışında büyük başarı yakalayan tasarımcı Serra Türker Bayır da 'önce bebek sonra nikah' modasına uymuştu.







Mayısta karnındaki dört aylık oğluyla nikah masasına oturup Mert Bayır ile evlenen Serra Hanım, oğlunu dünyaya getirdi. İki ay öncesine kadar Türkiye'de mi, Amerika'da mı doğuracağına karar vermeyen Serra Hanım, İstanbul'da doğum yaptı. Oğullarının ismi konusunda da kararsızlık yaşayan çift, hastane odasının kapısına Baby Bayır (Bebek Bayır) yazdı. Sağlıkla büyütmeleri dileğiyle.



AŞK HAYATI YOLUNDA

Babası Murat Dedeman'ın vefatının ardından Dedeman Holding'in başına geçen ve miras yüzünden üvey annesi Sevda Dedeman ile mahkemelik olan Rıfat Dedeman'ın en azından aşk hayatı yolunda!







13 yıllık eşi İpek Yönder'den 2017 yazında boşanan Rıfat Bey, senesine estetik cerrah Evrim Uçkunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çok ortalarda gözükmeyen aşıklar, geçen hafta İstanbul'un elitlerinin katıldığı bir davette boy gösterdi.







Dört yıllık ilişkilerini resmiyete dökerler mi bilmiyorum ama fotoğraftan da anlaşılacağı gibi çok mutlu oldukları kesin.