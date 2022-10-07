Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner ile Ekim 2020'de evlenip senesine boşanan Cem Telvi, yeni bir aşka yelken açtı! 14 ay evli kaldığı Ayşe Boyner'den, geçen yıl 27 Aralık'ta görülen duruşmada 15 dakikada boşanan Cem Telvi'nin sevgilisi de tanıdık bir isim:







Yemek yazarı İdil Yazar... 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari'den boşandıktan sonra adını aşk dedikodularından hep uzak tutan Yazar'ın, bu yılın başında ünlü avukat Yağız Dağlı'nın San Francisco'da yaşayan oğlu Ali Dağlı ile flört ettiğini duymuştum.







Görünen o ki, kıtalararası aşk yürümemiş! İdil Yazar'ın, Ali Dağlı ile aşkı ne zaman bitti bilmiyorum ama yeni beyaz atlı prensi Cem Telvi ile aşkları iki ay önce başlamış. Yani Telvi'nin, dullar kulübündeki üyeliği fazla uzun sürmemiş; yaklaşık 7 ay sonra kulüpten istifa etmiş





YARI ZAMANLI ANTEPLİ OLACAK

Yaz başından bu yana flört eden Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile başarılı basketbolcu Birkan Batuk'un arasına mesafeler girdiğini yazmıştım. Batuk, yeni sezonda Gaziantep Basketbol'a transfer olunca Gaziantep'e taşınmıştı.







"Bakalım mesafeler aşklarını daha da güçlendirecek mi, yoksa gözden ırak olan gönülden de mi ırak olacak, göreceğiz" diye de eklemiştim. Öğrendim ki; Selvili çözümü bulmuş. Bir ayın iki haftasını İstanbul'da, iki haftasını da Gaziantep'te geçirecekmiş. Buradan da anlaşılıyor ki, aşıksanız gerisi teferruat oluyor...



BUGÜN PARTİ YARIN DÜĞÜN

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural'ın damat olacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Engincan Ural ile nisanda ayında evlenme teklif ettiği Merve Kaya için büyük gün geldi çattı. Müstakbel çift, Bodrum Göltürbükü'ndeki ünlü bir otelde bu akşam bir parti ile izdivaçlarının startını verecek.







Yarın akşam, yine aynı yerde çoğunluğunu sosyetenin genç jenerasyonunun oluşturduğu 200 kişinin şahitliğinde bir ömür mutluluğa "Evet" diyecekler. Sanatçı bir anne-babanın oğlu olmasına rağmen magazinden uzak bir hayat süren Engincan Ural ile Merve Kaya, umarım bir ömür mutlu olur.



'GERİ VERMEK' İÇİN GALA YAPTILAR

Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın, girişimcileri destekleyerek 'geri verme' kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği 'Giveback Gala', iki yıl aranın ardından yeniden başladı. Önceki akşam gerçekleşen 'Giveback Gala'nın ilham konuşmacısı Refik Anadol'du. Dünyadaki yapay zeka sanatının başlamasına ve gelişmesine öncülük eden sanat girişimcisi Refik Anadol, ayakta alkışlandı.







Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra'nın ev sahipliğindeki 'Giveback Gala'ya ilgi çok büyüktü. İzzet-Yasemin Özilhan'dan Aylin-Özcan Tahincioğlu'na, Şule Zorlu'dan Fethi Kamışlı'ya kadar herkes oradaydı.