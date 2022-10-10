Oyuncu Hande Erçel'in başına talih kuşu konduğunu öğrendim. Katarlıların sahibi olduğu ve Ortadoğu'nun ilk özel beslenme ve diyet merkezi, Erçel'i marka yüzü yapmak istiyormuş. Rol aldığı dizilerin Ortadoğu'da reyting rekorları kırmasından dolayı oralarda şöhret yakalayan oyuncumuza, Katarlılar teklifte bulunmuş bile. Henüz anlaşma imzalanmamış ama prensipte anlaştıkları kulağıma geldi.







Projenin detaylarını da öğrendim. Merkezin tanıtımı için Erçel ile İstanbul'da reklam filmi çekilecekmiş. Bu film, Katar'da, 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek Dünya Kupası süresinde gösterilecekmiş. Yani Dünya Kupası boyunca, Katar'da bir Hande Erçel rüzgarı esecekmiş. Dünya Kupası için ülkeye, dünyanın dört yanından 1 milyon kişinin geleceğini düşünürsek, merkez Erçel ile dünya tanıtımını da yapmış olacak. Böyle bir proje için Erçel'e ne teklif edildi öğrenemedim ama servet kazanacağından hiç şüphem yok.







İTALYAN RESSAMLARI DİYARBAKIR'A GÖTÜRDÜ!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'nın ardından 'Kültür Yolu' projesini Diyarbakır'a taşıdı. Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla start aldı. Bakan, festival kapsamında birçok etkinlik ve serginin açılışını yaptı. Bunlar arasında, ünlü iş insanı Hikmet Eraslan'ın özel koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan 'İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da' ve Eraslan'ın sponsorluğunda gerçekleşen İsmail Acar'ın 'Nuh 2' sergisi de vardı. Ersoy'un açılışını yaptıktan sonra gezip eserleri incelediği sergiler, 16 Ekim'e kadar ücretsiz gezilebilecek.







14 GÜNDÜR POZİTİF!

Kovid 19 illeti, çok şükür ciddi şekilde azaldı. Ancak yine de virüsün pençesine düşenler var. Çoğunluğu grip gibi atlatırken, ağır geçirenler de var; Nergis Pekuysal gibi... Hastanede yatan anneannesini ziyaretinde virüsü kapan Nergis Hanım, hastanelik olmuş. İki gün hastanede yatan, 12 gündür evde tedavisi devam eden Nergis Hanım'ın testi hala pozitif çıkıyormuş. Eklem ağrısından muzdarip Nergis Hanım'a acil şifa dilerim.







ÜNLÜLER FARKLI BİR DENEYİM YAŞADI

Yaz bitti ama Bodrum'da etkinlikler bitmiyor! Geçen hafta sonu, yeni çağın lüks anlayışını Bodrum'a taşıyan ve büyük ilgi gören uluslararası lüks otel zinciri bir etkinlik gerçekleştirdi. Sezon boyunca dolunay günlerine özel zen seansları ve plajdaki 'Full Moon Vibes' partileri ile adından söz ettiren otel, sezonu da özel bir etkinlikle kapattı. Etkinliğe, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Gülcan Arslan gibi ünlüler de katıldı. Konuklar, nefes çalışmalarına katılıp astroloji sohbetleriyle farklı deneyim yaşadı.