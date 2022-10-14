Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın oğlu Emre Eczacıbaşı, çok 'hızlı' çıktı! Nisan 2020'de Murat Öztemir ile Aysun Kibar'ın kızı Dilara Öztemir ile evlenen ve Şubat 2021'de kızı Ela'yı kucağına alan Murat Bey, ikinci kez baba oluyor.







Evet; yanlış okumadınız... Bülent Eczacıbaşı ile eşi Oya Eczacıbaşı'na ilk torun mutluluğunu yaşatan gelinleri Dilara Hanım, ikinciye hamile; hem de beş aylık... Henüz 10 aylık gelinken kızları Ela'yı dünyaya getiren Dilara Hanım, kızı Ela henüz üç aylıkken, ikinci bebeğine hamile kalmış. Bebeklerinin cinsiyetini de öğrendim; çiftin bu kez bir oğulları olacak. 35 yaşında damat olan ve baba olmak için arayı hiç açmayan Emre Eczacıbaşı'nın adı arkadaşları arasında 'Speedy Emre'ye (Hızlı Emre) çıkmış. Umarım sağlıkla oğullarını kucaklarına alırlar.



USTA OYUNCU EVLENİYOR

Atv dizisi 'Destan'da canlandırdığı 'Alpagu Han' karakteriyle adından söz ettiren deneyimli oyuncu Selim Bayraktar, damat oluyor. 47 yaşındaki oyuncu, beş yıldır flört ettiği, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Emel Karaköse'ye çok romantik bir evlilik teklifinde bulunmuş.







Mega yat kiralayıp sevgilisiyle denize açılan Bayraktar, Göcek'te bir koyda, Emel Karaköse'nin önünde diz çöküp kendi tasarladığı özel bir yüzükle o en anlamlı soruyu sormuş. Karaköse de, sevgilisinin teklifini büyük bir mutlulukla kabul etmiş. Müstakbel çiftin önümüzdeki yaz başında, yine Göcek'te bir koyda evlenmeyi planladıklarını öğrendim. Umarım bir ömür boyu mutlu olurlar.



ZAMAN TÜNELİNDE KUTLAMA YAPTILAR

Sadece kaşmir ve ipek kumaşlar kullanarak özgün tasarımlarla bir moda markası yaratan ve adını dünyaya duyuran iş kadını Ayşen Zamanpur, önceki gece markasının 30. yılını kutladı. 'Love Goes On' temasıyla hazırlanan kutlama gecesine Ayşen Hanım, şu anda markanın CEO'su olan oğlu Ferhat Zamanpur ve markanın kreatif direktörü kızı Yasemin Zamanpur ile birlikte ev sahipliği yaptı.







Kutlama davetine, iş, cemiyet ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Konuklar, geceye özel hazırlanan metaverse zaman tünelinde, sanal da olsa son 30 yılı deneyimleyerek keyifli saatler geçirdi.



TİYATRO DÜNYASINDA ÖDÜL HEYECANI

Tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadın sanatçı Afife Jale'nin anısını yaşatmak ve Türk tiyatrosuna katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri de pandemiden nasibini almış, iki yıl ara verilmişti.







Bu prestijli ödül töreninin 24'üncüsü, 19 Ekim Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, diğer 19 jüri üyesi ile 264 oyunu değerlendirdikten sonra belirledikleri adayları geçen hafta açıklamıştı. Yılın en başarılı oyunu, yönetmeni, kadın ve erkek oyuncusunun açıklanacağı tören için nefesler tutuldu.