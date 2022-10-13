Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile avukat Yasemin Güçkan'ın geçen yıl 2 Nisan'da evlendiğini ve çiftin bebek beklediğini ilk bu köşede okumuştunuz.







Beş yıl süren mutlu beraberliklerini, önce nikahla resmileştiren, ardından da bebekle taçlandırmaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyetini de ilk benden öğrenin... Fiba Holding'e bir erkek veliaht daha geliyor.







Evet; hamileliğinde yaklaşık yedinci ayını sürdüren Yasemin Hanım'ın bir oğlu olacak. İlk evliliğinden Lal (19), Ege (17) ve Yaz (12) adında üç çocuğu olan Murat Özyeğin'in böylece kız ve erkek çocuklarının sayısı da eşitlenmiş olacak. Dördüncü kez baba olacağı için mutluluktan havalara uçan Murat Bey ve ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayacak olan Yasemin Hanım, umarım sağlıkla oğullarını kucaklarına alır.



İŞLERİ 'GÜZEL' GİDİYORMUŞ

Güzel sunucu ve oyuncu Gül Gölge, güzellik sektöründeki eğitim açığını görerek girişimci olmuştu. Sağlıklı bir güzellik için akademi kuran Gül Hanım ile önceki gün Nişantaşı'nda karşılaştık. Ayaküstü sohbet ettiğimiz Gül Hanım, çok mutlu ve heyecanlıydı.







Çünkü akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve yurt dışı denkliği olan mezunlar veren bir okul haline gelmiş. 10 branşta ustalar yetiştirdiklerini söyleyen Gül Hanım, yetenekli gençlere burs verdiklerini de belirtti. Şimdi hayalinin akademisini Anadolu'ya hatta yurt dışına taşımak olduğunu da sözlerine ekleyen Gül Hanım, inşallah amacına ulaşır.



HERKESTEN ÖNCE ONLAR GÖRDÜ

Dünyaca ünlü bir moda markası, uzay çağını çağrıştıran özel koleksiyonunu tanıtmak için İstanbul'da bir davet verdi. Tüm dünyada bugün satışa sunulacak olan koleksiyonu, herkesten önce görmek isteyen moda tutkunu ünlü isimler davete akın etti.







Kısıtlı sayıda üretilen 'Neo Real' adlı koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulan ünlü konuklar, satın alacakları parçaları da belirledi. Konuklar ayrıca, dekorasyonun bir parçası olan fotoğraf stüdyosunda bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.



YATIRIMCILARIN RADARINA GİRDİ

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita'nın ünü, sınırları iyice aştı. Yedi yıldır Türkiye'de yaşayan Margarita'nın 'Blue Lagoon' adlı tablosu, 59. Venedik Bienali'nde sergilenmişti.







Laura Margarita'nın şimdi de beş eserinin Londra'daki ünlü bir galeride sergilendiğini öğrendim. Uluslararası sanat piyasasında adından söz ettirmeye başlayan Margarita'nın eserlerine, iş ve cemiyet hayatından sanat tutkunu ünlü isimler de her geçen gün daha çok ilgi gösteriyor. Bu arada genç ressamın sanat yatırımcılarının da radarına girdiğini duydum, bravo...