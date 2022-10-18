İş dünyasının ve sosyetenin sevilen ailelerinden olan Banu-Ali Volkan Alp'in kızı İpek ile Lokman-Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever'in düğünleri son dönemin en çok konuşulan düğünlerinden biri oldu.







Üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen herkesin dilinde olan düğünü daha çok konuşacağız! Çünkü öyle bir detay öğrendim ki, bence böylesi ne görülmüştür ne de duyulmuştur! İpek Alp ile Zeki Sever'in düğününden bir sanat eseri doğmuş! Evet, yanlış okumadınız... Sanat tutkunu ve iyi bir koleksiyoner olan damat Zeki Bey, sanat aşkını düğününe yansıtmak istemiş ve orada canlı olarak düğününü resmetmesi için bir ressamla anlaşmış. Ressam, düğün başlarken şövalyesini sahnenin yanına kurmuş ve başlamış gördüklerini çizmeye.







Düğün biterken resim de bitmiş. Ve ortaya yanda gördüğünüz bu sanat eseri çıkmış. Damadın sanat aşkına şapka çıkardım doğrusu. Ayrıca bundan daha kalıcı bir hatıra olabilir mi? Sever'in bu yaptığı sosyete düğünlerinde moda olursa hiç şaşırmam...



8 GÜNDÜR POZİTİF!

Çok can sıkıcı bir durum, Kovid-19 vakalarında maalesef ciddi bir artış söz konusu! Hemen her gün yine bu illet virüsün pençesine düşen isimler duymaya başladım. En pik yaptığı dönemde dahi kendisini bu illetten korumayı başaran Feryal Gülman da kovidzedelerin arasına katıldı. Geçmiş olsun demek için aradığım Feryal Hanım'ın sesi gayet iyi geliyordu.







Büyük bir çoğunluk gibi o da grip gibi geçirenlerdenmiş. Ancak sekiz gün geçmesine rağmen testinin halen pozitif çıktığını söyledi. Bu da Kovid-19'un yeni varyantı mıdır nedir; Nergis Pekuysal'ın testi tam 16 gün sonra negatife dönmüştü!



İKİNCİ ŞUBEDE İLK DAVET

Caroline Koç ile Banu Yentür, mayısta lüks ev ve yaşam ürünleri satan markalarının Miami'de ikinci mağazasını açarak, yurt dışı satış noktalarına bir yenisini daha eklemişlerdi.







"Yerel üretim yapan bir marka olarak, ülkemizin bu alandaki gücünü tasarımlarımızla bir araya getirip dünyaya tanıtıyoruz" diyen Caroline Hanım, şehrin en lüks alışveriş merkezindeki mağazalarında hafta sonu bir davet verdi. Davete, Koç'un Türk ve Amerikalı pek çok dostu katıldı.



KUTLAMA KAHVALTISI

Ünlü Şef Jale Balcı ve zeytinyağı tadımcısı uzman Müge Nebioğlu'nun çıkardığı 'Derin Köklerin Meyvesi' kitabının yolculuğu Amerika'ya uzandı.







Türkçe baskısı için birçok yerel butik zeytinyağı üreticisinin katkıda bulunduğu kitaplarının İngilizce baskısını bir süre önce Los Angeles'taki Türk Konsolosluğu'nda tanıtan ikili, yurda döner dönmez bir kutlama kahvaltısı organize etti ve başarı ve mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. Jale Balcı'nın ev sahipliğindeki kahvaltıya pak çok ünlü isim katıldı.