Geçen ay, dünyanın en önemli müzayede evlerinden Christie's'in, ilk kez bir Türk kurumu yararına müzayede gerçekleştireceğini yazmıştım. Christie's'in, İKSV'nin Genç Sanatçı Fonu yararına düzenlediği müzayede cuma günü Londra'da gerçekleşti. Türkiye ve yurt dışından sanatçıların bağışladığı 23 eserin yer aldığı İstanbul Calling başlıklı seçkinin ilk bölümü Christie's Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat Gündüz Müzayedesi'nde yer aldı. İlk bölümde satışa sunulan eserler, koleksiyonerlerden ilgi gördü. Ressam Beauford Delaney'nin, 60'larda İstanbul'da çizdiği, yazar James Baldwin ile sanatçı Gülriz Sururi'nin daha önce hiç görülmemiş portreleri müzayedeye çıkan işleri arasında yer aldı. Delaney'in James Baldwin portresi 1 milyon 26 bin sterlin, Gülriz Sururi portresi 189 bin sterline satıldı. Taner Ceylan imzalı Şeker Ahmet Paşa Portresi'nin satış rakamı ise 32 bin 760 sterlin oldu. Mehmet Güleryüz'ün bağışladığı 'Diagnosis' adlı eseri de 91 bin 980 sterline alıcı buldu. İlk seçkideki tüm eserler satılırken Genç Sanatçı Fonu'na da büyük kaynak sağlandı. İKSV'ye ve eser bağışlayanlara yürekten teşekkürler.

"İstanbul Calling" başlıklı seçkinin ikinci bölümü Christie's'in "First Open Online" başlıklı çevrim içi müzayedesinde 18 Ekim'de satışa çıkacak.







Refik Anadol'un Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile birlikte yarattığı eser 18 bin 900 sterline satıldı.







Refik Anadol & Gökhan Hotamışlıgil - Molecular Architecture







Seçkin Prim -Voice







HANGİ ESER KAÇA SATILDI?

Seçkin Pirim "Voice"

44 bin 100 sterlin



Ahmet Doğu İpek "Repair (L)"

30 bin 240 sterlin



Burçak Bingöl "Avatar: İstanbul Root – Surrender"

16 bin 380 sterlin



Shirin Neshat "Sara"

27 bin 720 sterlin



Alev Ebüzziya Siesbye

25 bin 200 sterlin



Elif Uras "Pregnant Coil"

25 bin 200 sterlin



Hera Büyüktaşçıyan "Soma Vol. I"

12 bin 600 sterlin







Azade Köker "Woman Who Plays Baglama"

31 bin 500 sterlin



Kemal Seyhan "Untitled"

10 bin 80 sterlin







Mehmet Güleryüz - Diagnosis