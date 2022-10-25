Hadise'nin eski sevgilisi, Pınar Deniz'in yeni aşkı Kaan Yıldırım'ın yeni bir yatırım yaptığını öğrendim. Birçok meslektaşı gibi oyunculuktan kazandığı parayı eve yatıran ve 2019'da Bodrum'da 1 milyon dolara bir yazlık alan ünlü oyuncu, yine Bodrum'da bir yatırım yapmış. Ancak bu kez parasını, teknoloji şirketine yatırmış.







Bir grup genç girişimcinin Bodrum'da kurduğu VR oyun şirketinin yatırımcısı olmuş. Şirket, VR gözlüğü takıp sanal ortamda enstrüman çalıp müzik yapmayı sağlayan bir oyun geliştirmiş. Bu oyunun reklamında oynayan fakat sonradan ön planda olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alacakmış. Londra'da pazarlama okuyan ve Prag'da bir süre mesleğini yapan Yıldırım, bu işte bir gelecek görmüş demek ki. Allah utandırmasın..



GERÇEKTEN AŞIK!

2.5 yıllık aşk orucunu ağustosta işadamı Serdar Turan ile bozan oyuncu Tuba Ünsal'ın mutluluktan ayakları yere basmıyor. Mart ayında Şamdan Plus'a verdiği röportajda, şimdiye kadar sadece iki kez gerçekten aşık olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'ın sevgilisi ile verdiği mutluluk pozlarına bakılırsa üçüncü kez 'gerçekten aşık' olduğu kesin.







Kendisinden yedi yaş küçük sevgilisi Serdar Turan ile her daim el ele göz göze arzı endam eyleyen ve bu mutluluğunu sosyal medyadan ifşa etmekten de çekinmeyen Ünsal, dördüncü kez "evet" derse hiç şaşırmayacağım.



KOLEKSİYONERLERİ HEYECANLANDIRDI

En çok online müzayede düzenleyen Portakal Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, sanat tutkunlarını yine heyecanlandırdı. Maya Hanım şimdi de, gerçek adı ve kimliği doğrulanmayan ve spekülasyon konusu olan, İngiltere merkezli sokak sanatçısı







Banksy'nin İngiliz polis memurunu resmettiği 'Flying Cooper' isimli eserini satışa sundu. Şimdilerde şirketin Nişantaşı'ndaki merkezinin duvarlarını süsleyen ve 50 bin dolardan satışa çıkan eser, online olarak gerçekleşen özel satış yöntemiyle yeni koleksiyonerini bulacak. Yani hızlı davranan eserin sahibi olacak.



SONBAHARI MAĞAZAYA TAŞIDILAR

İş ve cemiyet hayatının ünlü ismi Duyguhan Paşabeyoğlu, Tophane'deki kruvaziyer limanında, kendi üretimi ev tekstil ürünleri ve aksesuvarlarını sattığı bir mağaza açmıştı.







Paşabeyoğlu, mağazasında 'Sonbahar' konseptli bir davet verdi ve konuklarına ilginç bir deneyim yaşattı. Keyifli, sıcacık bir ev atmosferindeki vitrini ve fuayede yaratılan sonbahar ormanı, konuklar tarafından çok beğenildi. Stil gurusu Hande Can'ın tasarladığı vegan pijama tasarımlarının da görücüye çıktığı davette, mağazanın içinde yer alan yataktaki canlı mankenler davetlilere sürpriz oldu.