Ülkemin, şimdiye kadar görmediğim şehirlerine gidince hem çok mutlu oluyorum hem de kendime çok kızıyorum. Geçen hafta SABAH Gazetesi'nin 'Kent Buluşmaları' için Ordu'daydım. Böyle harika şehirlerimiz var ve görmek için bir bahaneyi bekliyoruz. Maalesef birçoğunuz gibi yaz tatilinde Bodrum, Çeşme, kış tatilinde Uludağ, Palandöken benim de ilk tercih ettiğim yerler oluyor. Ama artık tatil için gidilecek yerler listemde Ordu da var. Hem gördüklerim hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in anlattıklarından sonra bu kararı aldım.









ÇEŞME'NİN CİDDİ BİR RAKİBİ VAR

Başkan, ORTUR diye bir şirket kurmuş ve turizm faaliyetlerini, planlı ve programlı yapmak için bir çatı altına toplamış. ORTUR, Ordu'yu, yaz ve kış tatili için cazip bir yer haline getirmek için çalışıyor. Yazın, deniz, yayla ve hatta sörf için, kışın da doğa sporları ve kayak için Ordu'ya gidebilirsiniz. Ordu'da sörf yapıldığını bilmiyordum. Sahilde Türk, hatta yurt dışından gelen sörfçüleri görünce şaştım kaldım. Birkaç sörfçüyle sohbet edince öğrendim ki, meğer Ordu sörf için harika bir destinasyonmuş. Belediye bunu keşfedip şehirde sörf turizmini başlatmış. Artık Çeşme ve Akyaka'nın ciddi bir rakibi var!









KAYAK VE YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu kayak merkezi olarak da cazibe merkezi haline getirmeye kararlı. Çambaşı'ndaki var olan kayak merkezini günümüz şartlarına göre yenileyip bir de beş yıldızlı bir dağ otelinin inşaatını başlatmış. Kayak tatili için Ordu hiç aklıma gelmezdi ama artık modern ve kayak tutkunlarının her ihtiyacını karşılayacak tesisleriyle Çambaşı, kış tatili için listemde olacak. Adrenalin peşinde koşanlar için de Ordu'da birçok şey var. Ünye'de nehir üzerinde zipline deneyimi bunlardan biri. Bir diğeri ise Boztepe'de yamaç paraşütü yapmak...







TATİLİNİZE TAT KATIN

Yani Ordu'ya gitmek için o kadar çok sebep var ki, siz de benim gibi hayıflanmamak için bir an önce bu güzel şehri tatil rotanıza ekleyin. Bu arada tatilinize tat katacak, şehrin harika bir yerel mutfağının olduğunu da söyleyeyim.