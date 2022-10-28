Başkanı olduğu EPOS 7 Derneği ile kültürel emanetleri korumaya ve toplumda kültür ve sanat bilincini geliştirmeye çalışan Arzu Sabancı, şimdi de dilimizi ve çocuklarımızın psikolojisini korumaya soyundu.







Çok iyi bir dizi izleyicisi olan Arzu Hanım, dizi senaristlerine takmış durumda! En son izlediği dizide, annelerin ve akrabaların çocuklara hitap şeklinden rahatsız olmuş. Dizide, annenin, çocuğuna "annem"; akrabaların yeğenlerine, "teyzem", "dayım", "halam" ve hatta anneannenin torununa, "anneannem" diye seslenmesine çok kızmış.







Arzu Hanım, sosyal medyadan bir paylaşım yapıp bu kızgınlığını dile getirdi ve senaristten şikayetçi oldu. Dizinin senaristi olan Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu etiketleyip, "Bu hitap şekilleri kavram kargaşası yaratmıyor mu?" diye soran Arzu Hanım, "Bu bir tek beni mi rahatsız ediyor" diye de eklemiş. Bakalım Budayıcıoğlu, Arzu Sabancı'nın sesine kulak verecek mi...



BODRUM'UN GEDİKLİSİ

Bir dönem dünyanın en ünlü top modellerinden biri olan Kate Moss, bu hafta yine Bodrum'da. Her sezon olduğu gibi hem bedenini hem de ruhunu toksinlerden arındırmak için Bodrum'daki yaşam merkezinde bir haftalık kampa girdi.







Arşivde küçük bir araştırma yapınca, Kate Moss'un tam 10 yıldır arınmak için Bodrum'a geldiğini fark ettim. Ömer Karacan'ın ülkemize gelmesine vesile olduğu İngiliz model Naomi Campell, yakın arkadaşı Kate Moss'u 2012 yılında bu merkezle tanıştırmış. Moss, o tarihten itibaren geleneği bozmadan Bodrum'a gelip arınıp gidiyor. İstikrarına bravo doğrusu...



YENİDEN BİRLİKTELER

İki yıl önce Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli, teselliyi Serdar Bilgili'de bulmuştu. Ancak gizli kapaklı bir yıl süren bu aşk da bitmiş; Samyeli bu kez kendinden 9 yaş küçük Onur Arıkan adlı iş insanı ile aşk yaşamaya başlamıştı.







Bu arada geçen ay kulislerde Serdar Bilgili ile Defne Samyeli'nin yeniden birlikte olduklarına dair dedikodular dolaşmaya başladı. Önceki gün bir arkadaşımdan öğrendim ki; doğruymuş.







Arkadaşım, Bilgili ile Samyeli'ni, Antonis Remos'un Göcek'teki konserinde gördüğünü söyledi. Bilgili, yakın arkadaşı olan Remos'u, konser sonrası teknesinde ağırlamıştı. Meğer teknede Defne Samyeli de varmış...



GENÇ YETENEKLERE DESTEK OLUN

2013 yılından bu yana genç ve bağımsız sanatçıları desteklemek için düzenlenen Mamut Art Project (MAP), önceki gün bir davetle kapılarını araladı. Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri, 10 yıldır kesintisiz olarak sanat profesyonelleri ve sanatseverlerle buluşturan sanat etkinliği, Bomonti'de 30 Ekim'e kadar devam edecek.







Hem genç yeteneklere destek olmak hem de neler yaptıklarını görmek için 49 sanatçının eserinin yer aldığı Mamut Art'ı ziyaret edin derim. Bu arada serginin ücretsiz olduğunu da ekleyeyim.