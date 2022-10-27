Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramoviç, yalı sahibi sosyetikleri önce heyecanlandırıp sonra hüsrana uğrattı! Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından, yaşadığı İngiltere'den ayrılan Abramoviç, bir süre Ege sularında dev yatıyla gezdikten sonra İstanbul'a demir atmıştı. 8,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden biri olan Abramoviç'in, geçen hafta da İstanbul'da yalı baktığı konuşulmaya başlamıştı. Bunu duyan yalı sahibi sosyetikler de, 'ballı müşteri' çıktı deyip emlakçılara koşmuştu.







Yalısını, yüksek fiyattan Abramoviç'e satıp Londra veya New York'un en lüks semtinde ev alma hayali kuran fırsatçı yalı sahiplerinin hevesi kursağında kaldı. Evet, Abramoviç İstanbul'da yalı almak istemiş ve hatta emlakçılara haber gönderilmiş ama artık ne olduysa vazgeçmiş. Bu arada İstanbul'u mesken tutan Abramoviç'in Zincirlikuyu'daki lüks bir otelin kral dairesini uzun süreliğine kiraladığını ve orada kaldığını öğrendim. Ballı müşteriyi kaçıran yalı sahiplerine geçmiş olsun!



SAZ'IN İTALYAN'I ÇOK SEVİLİYOR

Türkiye'nin en başarılı şeflerinden İsmet Saz, yapmış yapacağını! Henüz müşerref olamadım ama gastronomi tutkunları, Saz'ın önceki ay kapısını açtığı Kuruçeşme'deki İtalyan restoranını dillerine dolamış.







Kiminle konuşsam, Saz'ın İtalya'nın çeşitli bölgelerinden seçip İstanbul'a taşıdığı yemeklerden ve özellikle de el yapımı makarnalarından bahsediyor. Bu yemeklere Boğaz manzarası eklenince çok keyifli bir lezzet deneyimi yaşanıyormuş. Gastronomi tutkunları boşuna bir restorana gitmez!



ANLAMLI BİR KOLEKSİYON DAHA

Geri dönüştürülmüş jüt kumaşından ürettikleri çantalarla markalarını kuran ve ardından ürün gamını çeşitlendiren Zeynep Tarman ve Doğal Mesudiyeli Kalaç'tan yine örnek bir davranış.







Geçen yıl meme kanserinde erken teşhis konusunda farkındalık yaratmak için özel bir çanta koleksiyonu hazırlayan ortaklar, bu yıl da bir uygulama ile iş birliğine gitmiş. Gelirinin bir kısmının Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlanacağı bir koleksiyon hazırlamışlar. Yardımsever ortakların gönüllerine sağlık.



EFSANEYLE BULUŞTULAR

Uluslararası lüks bir otel zincirinin Sultanahmet'teki oteli, bir kadın platformu ile birlikte özel sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Her ay düzenlenen ve Neslihan Torun Kaya'nın moderasyonunda gerçekleşen sohbetlerin bu ayki konusu sanat ve konuğu da Devrim Erbil'di.







Türk çağdaş sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil'in, 70 yıllık sanat yaşamını anlattığı sohbete, sosyetenin sanat tutkunu kadınları büyük ilgi gösterdi. Konuklar, ünlü ressamla yaşadıkları bu özel buluşmayı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.