'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ilgili bu kez müjdeli bir haberim var! Hatırlarsınız; Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almış ancak muradına erememişti.







Öğrendim ki, Meedo, Şeyma'ya bir kez daha evlenme teklifinde bulunmuş. Şeyma da bir kez daha "evet" demiş. Hatta tarih bile belirlemişler. Önümüzdeki yıl mayıs ayında vuslata ereceklermiş. Mayıs ayına daha çok var; çok çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo, o zamana kadar yine ayrılır mı yoksa bu kez muradlarına ererler mi pek emin değilim açıkçası.







Çünkü geçen yıl, evlilik teklifi, düğün tarihi, bebek itirafı ve düşük haberi derken, Şeyma parmağındaki kaldırım taşı büyüklüğündeki yüzüğü çıkarıp Meedo ile köprüleri atmıştı. Bir ay geçmeden barışan aşıklar, nisanda yine ayrılıp temmuzda tekrar barışmıştı. Neyse bekleyip göreceğiz...



ALTINCI ÖDÜL ADIM ADIM'A

Caroline Koç'un, merhum eşi Mustafa Koç'un adını yaşatabilmek için hayata geçirdiği 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' altıncı kez sahibini buldu. Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle, "Olimpik Değerlere Katkı" temasıyla oluşturulan ödüle bu yıl, yardımseverlik koşuları ile gönüllülük için alan açan 'Adım Adım' oluşumu layık görüldü.







Eşinin adını böyle güzel girişimlerle yaşatmaya çalışan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç'a bir kez daha kocaman alkış.



2 YILDIZLI ŞEFTEN İKİNCİ RESTORAN

İstanbul Michelin Rehberi'nde iki yıldız alan tek restoranın yaratıcısı Fatih Tutak'tan yeni bir restoran geliyor. Öğrendim ki Tutak, Tophane'deki kruvaziyer limanında açılacak olan ve dünyada sadece 10 lokasyonda bulunan dünyaca ünlü otel zincirinin teklifini geri çevirememiş.







Otelin en güzel yerinde bir restoran açmak için el sıkışmışlar. Mutfak direktörü olduğu Bankong'daki restoranı, 2017'de Asya'nn en iyi 50 restoranı listesine, 2018 ve 2019'da da Tayland Michelin Rehberi'ne sokmayı başaran Tutak'ın yine iddialı bir restoran açacağına hiç şüphem yok.



EBEDİYETE UĞURLANDI

First Lady olduğu zamanda Semra Özal'ın diş doktoru olarak adını duyuran ünlü Diş Hekimi Uğur Tan da maalesef kanser illetine yenik düştü. Tanıyan herkesin çok sevdiği Uğur Tan'a yaklaşık beş ay önce akciğer kanseri teşhisi konduğunu duymuştum. Ancak bu kadar kısa sürede aramızdan ayrılacağını hiç düşünmemiştim.







Dün sevenlerinin duaları eşliğinde Zincirlikuyu'daki ebedi istirahatgahına defnedilen Uğur Tan'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine Allah sabırlar versin.