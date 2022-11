Hafta sonu Fransa'nın Marsilya şehrinde, FIA Motorsporları Olimpiyatları gerçekleştirildi. 72 ülkeden 463 sporcunun mücadele ettiği olimpiyatlara,Türk Milli Takımı da katıldı. 10 sporcumuzun, 8 ayrı disiplinde ülkemizi temsil ettiği olimpiyatları ben de yerinde izledim.









Rally4 branşında yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanırken, GT Sprint branşında altın madalya beklediğimiz Ayhancan Güven, maalesef rakibinin temasıyla aracında sorun yaşadı ve buna rağmen beşinci oldu.







Diğer sporcularımız madalya kazanamasa da çok iyi dereceler elde ederken Karting Sprint Junior branşında direksiyona geçen 12 yaşındaki Alp Aksoy'un, sekizinci olması da dikkat çekiciydi.







Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Yönetim Kurulu Üyeleri Nisa Ersoy ve Onur Sürmeli olimpiyatlarda, sporcularımızı bir an olsun yalnız bırakmadı. Zaten onların bu ilgi ve çabalarından dolayı, FIA Motorsporları Olimpiyatları'na ilk kez bu kadar kalabalık sporcuyla ve 8 branşta katılmayı başardık ve hiç de azımsanmayacak başarılar elde ettik.







Ben Marsilya'da gördüm ki, otomobil sporlarını en doğru ellere teslim etmişiz. Bu arada Paris Büyükelçimiz Ali Onaner ve Marsilya Başkonsolosumuz Arda Ulutaş da yarışları izlemeye geldi. Onların gelmesi, hem sporcularımıza hem de TOSFED yöneticilerine büyük bir moral oldu.



NEW YORK'TA TÜRK GALASI

Eğitim, kültür-sanatta iş birliği yapma ve Amerikan kamuoyuna, Türkiye'yi anlatma misyonu ile faaliyet gösteren ve Suzan Sabancı Dinçer'in eş başkanı olduğu Amerikan Türk Cemiyeti, geleneksel galasını, geçen hafta New York'ta yaptı. Başarılı Türk girişimciler onuruna yapılan galaya, 400 davetli katıldı.







Galanın organizasyonuna, Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğününü de yapan Colin Cowie imza attı. Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen, modacı Naeem Khan, iş insanları; Hamdi Ulukaya, Sharmin Mossavar-Rahmani, Nazım Salur, İzzet Garih gecedeydi.