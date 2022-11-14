Oyuncu Bade İşçil'in, işadamı Malkoç Süalp ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Azur, futbola merak sarmış ve bir futbol okuluna gitmeye başlamıştı. Öğrendim ki Azur, bir süre sahalardan uzak kalacakmış.







Çünkü önceki gün maç yaparken sakatlanmış. Azur maçta düşünce kolunu kırmış ancak o an anlamamış. Hafta sonu Malkoç Süalp'te kalan Azur'u babası maçtan sonra eve götürmüş. Gece Azur kolunun ağrıdığını söylemiş ama kırık akıllarına gelmemiş. Malkoç Bey düşmekten kaynaklanan bir acı diye hastaneye götürmemiş. Malkoç Bey, sabah Azur'u annesine bırakmış.







Azur, ağrısından söz edince Bade İşçil hastaneye götürmüş. Hastanede röntgen çekilince anlaşılmış ki, Azur'un kolu kırılmış. Kolu alçıya alınan Azur, futboldan en az 3-4 ay ayrı kalacakmış. Azur'a acil şifalar diliyorum.



ŞEHRİN KALBİNDE OFF-ROAD HEYECANI

İlki 2018'de gerçekleştirilen Off- Road Challenge, İstanbul'un kalbinde üçüncü kez off-road heyecanını yaşattı.







Maslak'taki düzenlenen, bu yıl 12 takımın birincilik için mücadele ettiği, en hızlının değil, en az hatayı yapanın birincilik kürsüsüne çıktığı yarışmayı, Hasan Demir'in pilot ve Uğur Akyol'un co-pilot olduğu takım kazandı.









Onlarca ünlü isimin de izlemeye geldiği turnuvada, bu yıl ilk kez offroad tutkunu iki kadın pilot ve bir kadın co-pilot yarıştı. Mutlu sona ulaşan isimlere, ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.



MİAMİ'DE BODRUM PARTİSİ VERECEK

Sanat tutkunu elitlerimiz, çağdaş sanat fuarına katılmak üzere Miami'ye gidiyor. Elitlerimiz, 1-4 Aralık'ta gerçekleşecek Art Basel Miami'nin 29-30 Kasım'daki VIP ön izleme davetine katılacak.







Bu arada Bodrum'daki ünlü bir otelin sahibi olan Sahir Erozan'ın, Art Basel Miami kapsamında partiler vereceğini öğrendim. Erozan'ın, Bodrum konseptli partilerinin ilki, 30 Kasım'da, Ocean Drive'ın sahilinde yapılacakmış.







Yurtdışındaki önemli sanat etkinlikleriyle eş zamanlı partiler düzenleyen Sahir Bey'in Miami'deki Bodrum partilerinin de çok ses getireceğine eminim.