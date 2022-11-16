Kurduğu online yemek sipariş sitesini, yedi yıl önce 589 milyon dolara satan, geçen yıla kadar da CEO koltuğunda oturan Nevzat Aydın'ın ikinci kez damat olacağını herkes benden öğrenmişti. Modacı Zeynep Zenel ile ocakta,







İstanbul'da yalısında evlenip, şubatta Maldivler'de ada kapatıp 3 gün 3 gece düğün yapan Nevzat Aydın ile ilgili yine müjdeli bir haberim var: 589 milyon dolara veliaht geliyor... Evet; Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapan ve aldığı parayı düşman çatlatır gibi harcayan Nevzat Aydın baba oluyor. Aydın'ın modacı eşi Zeynep Aydın hamile; hem de 7 aylık...







Bebeklerinin cinsiyetini de öğrendim; oğulları olacak. Görünen o ki, 46 yaşında ikinci kez damat olan Nevzat Aydın, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamak için arayı hiç açmak istememiş. Umarım Zeynep Hanım da, adını Atlas koyacaklarını öğrendiğim oğulları da sağlıkla kurtulur.



STRES ATIP AİLE HASRETİ GİDERECEK

Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk tatile çıktı. Buruk, işinden dolayı Paris'te yaşayan modacı eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit'i de alarak Yeni Dünya'ya gitti.







Tatil adresleri ise, Hollywood yıldızlarının şehri Los Angeles... Buruk Ailesi'nin, dünya jet-set'inin de tatil yerleri arasında bulunan Los Angeles'ta yaklaşık 10 gün tatil yapacaklarını öğrendim. Çok yoğun çalıştığı için Paris'te yaşayan eşi ve oğlu ile çok sık görüşemeyen Okan Hoca bu tatilde, stres atıp enerji toplamanın yanı sıra aile hasretini de dindirecekmiş.



YARDIM İÇİN ŞARKICI OLDULAR

Toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme vizyonu ile kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 20'nci yılı için sıra dışı bir projeye imza atacak.







Dila Tarkan Doğruer'den Aslı Pamir'e, Birce Akalay'dan Melis Sezen'e kadar sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri TOG için şarkıcı oldu! Ünlü isimler, Ozan Doğulu ve orkestrası eşliğinde Türkiye'nin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'in unutulmaz şarkılarını gençler için seslendirecek. 28 Kasım'da gerçekleşecek olan bu anlamlı konser için çoktan provalara başlayan yardım meleklerinin hepsinin seslerine sağlık.