Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı, "Çocuk da yaparım kariyer de" demiş, üç çocuğunun ardından önceki yıl yüksek lisansa başlamıştı.







Üstelik Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na girmeyi başarmıştı. Eğitimine devam eden ve Londra-İstanbul arası mekik dokuyan Pınar Hanım, bugünlerde eşiyle hasret gideriyor; hem de çok uzaklarda! Okulunda bir boşluğu değerlendiren Pınar Sabancı ile yoğun iş temposuna ara veren eşi İlhan Sabancı, baş başa Uzak Doğu'ya gitti.







Tatile, Singapur'dan başlayıp Uzak Doğu'nun en modern şehrinde birkaç gün geçiren çift, daha sonra kendilerini doğanın içine attı. Endonezya'nın Bali adasına giden çift, şimdilerde ormanda yürüyüşler yapıp tarihi tapınakları geziyor. Baş başa tatile çok ihtiyaçları olduğunu duyduğum Sabancı çifti, bir nevi ikinci balayını yaşıyor.



YOLDAKİ İKİNCİ VELİAHTMIŞ

Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapan Nevzat Aydın'ın modacı eşi Zeynep Hanım'ın 7 aylık hamile olduğunu müjdelemiştim önceki gün. İkinci kez damat olan Nevzat Bey'in 46 yaşında ilk kez baba olacağını eklemiştim ama yanılmışım.







Meğer 2 ay 10 gün sonra kucaklarına alacakları Atlas, Nevzat Bey'in ikinci oğlu olacakmış. 2011'de Dubrovnik'te dillere destan düğünle evlendiği, Şubat 2017'de boşandığı ilk eşi Melis Pekand'dan da Kuzey adında 9 yaşında bir oğlu varmış.



LEA'YA KARDEŞ GELDİ

2019'da Venedik'te, 2 gün 2 gece süren görkemli bir düğünle evlenen Umur-Yasemin Gençoğlu çifti, ikinci kez anne-baba oldu. Ekim 2020'de kızı Lea'yı dünyaya getiren ve arayı çok açmadan ikinci kez hamile kalan Yasemin Hanım, geçen hafta oğlunu kucağına aldı.







Görenlerin söylediğine göre Yasemin Hanım'ın da, Mark adını verdikleri oğlunun da sağlık durumu gayet iyiymiş. Kızdan sonra bir de erkek babası olan Umur Bey ise, mutluluktan havalara uçuyormuş. Yasemin Hanım ile Umur Bey, Lea'yı ve Mark'ı sağlıkla büyütür inşallah.



'HAYIRLI' ALIŞVERİŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tohum Otizm Vakfı'nın, otizmli bireyler yararına düzenlediği alışveriş festivali 15. kez gerçekleşecek. 29-30 Kasım-1 Aralık'ta İstanbul Paket Postanesi'ndeki festivale, 100'ü aşkın seçkin markanın katılacağını öğrendim.







Bugüne kadar 2510 otizmli çocuğa eğitim, 1115 çocuğa da burs sağlayan vakfın kurucu başkanı Mine Narin ve vakıf üyeleri, kusursuz bir festival için hummalı hazırlık içinde. Hadi; sevdiklerinizin yılbaşı alışverişini buradan yapın, otizmli çocukların eğitimlerine katkınız olsun. 'Hayırlı' alışverişte görüşmek üzere.