Tatil için her fırsatı değerlendiren bizim sosyetikler, okulların ara tatile girmesiyle yine yollara döküldü. Tatilin başlamasıyla çocuklarını alıp havalimanına akın eden sosyetenin ünlü isimleri, dünyanın dört bir yanına dağıldı. Dubai'den New York'a, Paris'ten Singapur'a kadar gitmedikleri yer kalmadı. Bu arada en çok rağbet ettikleri yer ise Londra'ydı. Londra sokakları, İstanbul sosyetesinden geçilmiyordu. Tatilin keyfini sürüp bol bol alışveriş de yapan sosyete, dün itibariyle yurda dönmeye başladı.







ÇÖLDE ÇOK EĞLENDİLER

Kendileri gibi çocukları da yakın arkadaş olan Neslişah Düzyatan, Ece Yosmaoğlu ve Beyza Uyanoğlu, ara tatili birlikte geçirdi. Yakın arkadaşların rotası Dubai'ydi. Çocuklarıyla denize giren, çölde safari yapan grup çok eğlendi.



ÇOCUKLARINI TATİLE GÖTÜRDÜ

İş insanı Erdinç Acar, 2011 yılında ikinci kez evlendiği ve önceki yıl tekrar boşandığı Hande Demir'den olan çocukları Aslan, Masal ve Mavi ile ara tatili Londra'da geçirdi.







UZAK DOĞU'DAN LONDRA'YA

İlhan-Pınar Sabancı çifti, baş başa geçirdikleri 10 günlük Uzak Doğu tatili sonrası önceki gün çocukları Lia, Arya ve Yalçın ile Londra'ya gitti. Bir süredir Londra'da olan babaanne Neslihan Sabancı da torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



TRENDE UYDULAR

Modacı Tuvana Büyükçınar ile eşi Selim Demir de bu yılki ara tatil trendine uydu ve oğulları Aslan'ı Londra'ya götürdü. Ailece Londra'nın altını üstüne getirdiler.







NEW YORK'TAKİ EVLERİNE GİTTİLER

Geçen yıl Manhattan 5'inci Cadde'deki Trump Tower'dan 2.5 milyon dolara ev alıp Donald Trump ve eşi Melania'ye komşu olan Baran-Elif İnci Aras çifti, oğulları Atlas Celal ile birlikte ara tatili, New York'taki işte bu evde geçirdi.



ONLARIN ROTASI PARİS'Tİ

Göz doktoru Efekan Coşkunseven ile evlenip ülkemize yerleşen, boşanmalarına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam eden İsviçreli Nastassia Jacober, ara tatilde çocuklarını Paris'e götürdü.







TERCİHLERİ LONDRA OLDU

Sinan-Melda Kosif çifti de tercihlerini, bu tatilin favori destinasyonu olan Londra'dan yana kullandı. Kızları Mayla ve Melina ile birlikte Londra'da bol bol gezip eğlenceli zaman geçirdiler.



TREND RADARI







Havalar ısınsa da kısa elbiseler ortadan kalkmıyor. Ancak yünlü çorap, sneaker ikilisi yine sahnede yerini alıyor. Kolej görünümünün en sportif ve rahat ikilisi bu sezon bol bol karşımıza çıkacak.







Bir süredir diz üstü çizmeleri göremiyorduk. 2022 sonbahar/ kış sezonunda bu değişiyor; çizmelerin boyu uzuyor. Hem topuklu, kadınsı görünümlerde hem de günlük ve spor modellerde...







El çantalarında boylar hiç olmadıkları kadar büyüyor. Bu oversize çantaların bir yerden sonra el ağrıtacağı kesin olsa da, moda tutkunu isimlerin ellerinden düşürmeyeceği de kesin...



YÜZÜYLE ÇOK OYNAMIŞ!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile tanınan, sonra komedi filmlerinin aranılan oyuncusu haline gelen Büşra Pekin, kilo verince, yeteneği kadar güzelliğiyle de adından söz ettirir olmuştu.







Fakat ünlü oyuncu bugünlerde tanınmayacak halde! Çünkü yüzüne yaptırdığı estetik uygulamalarla bambaşka biri olup çıkmış. Yanakları ufalmış, çenesi ve elmacık kemikleriyle oynanmış, kaşları da kaldırılmış. Yani o eski Büşra Pekin'den eser kalmamış, bambaşka biri olup çıkmış. Sizce de öyle değil mi? Ünlü bir oyuncunun, yüzüyle bu kadar oynaması bence çok yanlış. Umarım sonra pişman olmaz.



İHTİŞAMLI DEĞİL ABARTILI OLMUŞ

Faruk Çolakoğlu ile 4.5 yıldır gözlerden uzak mutlu-mesut bir ilişki yaşayan başarılı model Özge Ulusoy, geçenlerde katıldığı bir davette ihtişamlı bir görünüm istemiş ancak abartıya kaçmış! Bu tarz pul, payet işlemeli elbiselerde her detay önemlidir.







Leopar deseni, payet ve püskülden oluşan elbise maalesef gözü çok yoruyor. Boğazlı kesimi ne kadar zarifse, detaylar o kadar karışık. Sadece desen, sadece payet veya sadece püskül olmalıydı. Bir de üstüne ayakkabıların da simli olması pes dedirtti!