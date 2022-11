Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setlerde olduğu kadar mutfakta da çok marifetli. Yemek yapmayı çok seven hatta altı ay profesyonel aşçılık eğitimi bile alan Tatlıtuğ, boş zamanlarında kendini mutfağa atıyor. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a da ünlü oyuncunun elinden çıkan yemekleri test etmek kalıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu yine mutfaktaydı. Bu kez menüde makarna vardı ama hazır makarna almak istemedi ve kendi elleriyle açtı.







Makarna hamurunu yoğurup spagetti şekline getirerek kuruması için asınca, eşi Başak Hanım da, makarnanın fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. Altına da "Kıvanç Şefim" yazdı. Ünlü oyuncuyla 2016 yılında evlenen, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, ne kadar şanslı; evinde bir şef var! Bu arada bu yıl nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alıp mutluluklarını perçinleyen çift, evliliği 'evcilik oyunu' sanıp dört ayda veya 44 günde boşanan ünlülere örnek olsun.







KONSEPT İHRAÇ EDECEK

Nişantaşı'nda açtığı restoranıyla adeta ocakbaşına sınıf atlatan ünlü işletmeci Serkan Koca, Alaçatı'da yarattığı ocakbaşı-club konseptiyle de büyük ses getirmişti. Öğrendim ki, Serkan Koca konsept ihraç etmeye hazırlanıyormuş. Yurt dışından birçok teklif alan ve içlerinden bazılarını değerlendirmeye başlayan Koca, "Hem kışlık hem de yazlık mekanımızla yakında yurt dışına açılacağız" diyor. Türk markalarının yurt dışına açılması beni hep gururlandırıyor, Serkan Koca'nın da yolu açık olur inşallah.







PARİS'TE 'EVET' DEDİLER

İlk evliliğini Hüsamettin Özkan'ın ekonomist kızı Özlem Özkan ile yapan iktisat profesörü Emre Alkin'in ikinci kez başı bağlandı. 2013 yılında nişanlandığı Defne Samyeli ile evliliğin eşiğinden dönen Alkin'i ikinci kez nikah masasına oturtmayı başaran kişi ise spor eğitmeni Hande Tarım oldu. 1.5 yıllık flörtün ardından ağustosta nişan yüzüklerini parmaklarına takan çift, hafta sonu aşıklar şehri Paris'te bir ömür mutluluğa "evet" dedi. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreniyle evlenen çifte, ben de mutluluklar diliyorum.







BOLU DAĞI'NDA AT BİNDİLER

Ekstrem sporlara düşkünlüğü ile bildiğimiz Cem Hakko, aynı zamanda iyi bir at binicisiymiş meğer. Cem Bey, hafta sonunu oğlu Can Hakko ile birlikte Bolu'daki dağ evinde geçirmiş. Evin yakınlarında olan atlı spor kulübüne giden baba-oğul, birer ata atlayıp dakikalarca binmiş. Cem Bey'in o anları paylaştığı videosunda gördüm ki; Cem Bey, el attığı her sporda olduğu gibi binicilikte de oldukça başarılı. Bu arada oğlu Can Hakko da gayet güzel at biniyor. Babasının spora yatkınlığı ona da geçmiş demek ki. Bu arada Can Hakko, şu anda Miami'de olan eşi Deniz Hanım ile ağustos ayında Bolu'daki bu dağ evinde evlenmişti.