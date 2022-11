Atv'nin yeni fenomeni 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca, işindeki başarısı kadar dernek ve vakıflara verdiği destekle de adından sıkça söz ettiriyor. Kaynarca, çağımızın illet hastalığı kanser için mücadele eden Türk Kanser Derneği'nin de en büyük destekçilerinden. Geçen ay dernek yararına düzenlenen sergiye kendisi için değerli olan bir berjer bağışlayan Oktay Kaynarca, şimdi de dernek için bir kamu spotu çekti.







Erken teşhis için farkındalık yaratmak üzere hazırlanan "Biz Farkındayız Ya Siz" adlı kamu spotunda şunları söyledi: "Hayatta her şey bekleyebilir ama sağlık asla. Bedeniniz en değerli hazineniz. Doktor kontrollerinizi ve sağlık taramanızı mutlaka yaptırın. Unutmayın erken teşhis, hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda." Bu cihana sığmayan kocaman bir yüreği olan Oktay Kaynarca'ya kocaman bir bravo!







ŞÖHRET İÇİN BEDEL ÖDEMİŞ

2016 yılında, daha 16 yaşındayken 'Cevapsız Çınlama' adlı şarkısıyla hayatımıza geren Aleyna Tilki, şu anda Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri. Çocuk yaşta başladığı kariyerinde zirveye çıkan Aleyna, başarısından dolayı mutlu ama çocukluğunu yaşayamamaktan dert yanıyor. Önceki gün sosyal medyada bir hayranının sorusu karşısında şunları yazdı: "Kariyerimden önce hikayemden dolayı hiç çocukluğumu yaşama fırsatım olmadı. 'Çocuk Star' olma döneminde ise kıyafetlerim ve röportajlarımla çocukluğumu biraz da olsa yaşıtlarım gibi yaşamış oldum. Onun dışında şöhretin psikolojik olarak getirisi değil götürüsü oldu." İşte şöhretin bedeli! Umarım daha fazla bedel ödemez...







KIZININ HASRETİNE DAYANAMIYOR

Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla, babasının izinden gidip Los Angeles Film School'da okumaya karar vermişti. Ağustos ortası kızı Leyla ile Los Angeles'e giden ve oradaki düzenini kuran Zeynep Hanım, ağustos sonu geri dönmüştü. Kızlarının üzerine titreyen Zeynep Hanım'a bu hasretlik çok zor gelmişti. Hatta kızının hasretine dayanamayıp geçen ay bir haftalığına Los Angeles'ın yolunu tutmuştu. Kavuşmalarının üzerinden bir ay geçmeden önceki gün de Londra'da buluştular! Leyla'nın eğitim hayatı süresince Zeynep Hanım'ın hayatı yollarda geçecek gibi gözüküyor.

Zeynep Hanım, Dünya Çocuklar Günü'nde, kız anneleri için yazılmış "Yanındayken güçlü kanatların, uzağına düşünce de, yastığını ıslatan gözyaşların vardır" sözünü paylaştı.





Özge Kahraman, Doruk Paksoy, Haydar Akdağ, Melike Kılıç, Durmuş Bahar, Çiğdem Yıldırım



19 SANATÇI BİR SERGİ

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere burslar veren vakıf, onlar için düzenlediği "EKA-ARTIST New Generation" sergilerinin bu yıl yedincisini düzenliyor. Haydar Akdağ'ın küratörü olduğu "dön,üşü'm | transformation" adını taşıyan sergide, 19 genç sanatçının eseri yer alıyor. Sergiyi 22 Ocak'a kadar gezebilirsiniz; bilginize...