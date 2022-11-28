Türkiye'nin ilk özel kanalının, 1991 yılında ilk kez düzenlediği güzellik yarışmasının birincisi Pınar Özdemir olmuştu. O yarışmada, Banu Sağnak da vardı ama dereceye girememiş ancak sponsor firmanın güzeli seçilmişti. Hatta ertesi yıl yine yarışmaya katılmış ve bu kez Türkiye 3. Güzeli olmuştu.







Şimdi bunları niye yazıyorum? Geçenlerde katıldığım bir davette, Pınar (Özdemir) Hotiç ve Banu Sağnak'ı gördüm. Ve ikisini yan yana getirip bu tarihi fotoğrafı çektim. Böylece, 1991 yılında Türkiye Güzeli olmak için yarışıp aynı podyumda yürüyen Pınar Hotiç ile Banu Sağnak'ı, 31 yıl sonra aynı karede buluşturmuş oldum.







İki tescilli güzelimizin de, Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve ikisinin de mankenlik yapmayıp reklam sektöründe çalışmayı tercih ettiğini de hatırlatayım. Bu arada, aradan 31 yıl geçmesine rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemişler, sizce de öyle değil mi?



SİYAH TUVALET KAĞIDIYLA YİNE GÜNDEMDE

Geçen yıl bu zamanlar Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem olmuştu. Hatta canlı yayına bağlanıp "Siyah tuvalet kağıdını yurt dışından getirtiyorum" diyen Aslıhan Hanım epey eleştirilmişti.







Bu eleştirileri çok önemsememiş sanırım. Çünkü bir kez daha siyah tuvalet kağıdıyla sosyal medyanın gündeminde. Bu kez siyah tuvalet kağıdını Türkiye'de bulduğunu müjdeledi! "Belki markanın yüzü de olurum" diye de altına esprili bir not düştü. Bu paylaşımından sonra umarım yine linç yemez.



ÇOCUKLARA IŞILTILI DESTEK

Miriam Dinç'in CEO'su olduğu Bir Dilek Tut Derneği, dünya starlarını süsleyen Türk mücevher markasının sahibi Ece Şirin ile el ele verdi. 'Aydınlık bir gelecek için mucizenle ışılda' diyen ikili, yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenleri, bu iş birliğinin meyvesi '







Küçük Prens' koleksiyonuna yönlendirip çocukların dileklerini birlikte gerçekleştirmeye davet ediyor. Hadi; hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocukların dileklerinin gerçekleşmesinde sizin de katkınız olsun...



GİZEMLİ ESTETİK!

7 Eylül'deki 45'inci doğum gününü, 40 gün 40 gece olmasa da günlerce kutlayan sosyetenin ünlü ismi Aslı Şen de estetiğin nimetlerinden faydalandı! Sosyal medyada paylaştığı videoda, bir ay önce yüzüne bir işlem yaptırdığını ifşa eden Aslı Hanım, ancak şişleri tam inmediği için ne tür bir estetik yaptırdığını açıklamadı!







Bu kadar gizemli ne yaptırmış olabilir! Estetik yaptırdığını açıkça söyleyeni de, saklayıp inkar edeni de çok gördüm ama estetiğini bu kadar konu haline getirip ne yaptırdığını açıklamayanını ilk kez görüyorum. Bakalım altından ne çıkacak!!!