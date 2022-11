2016 yılında evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ'un altı yılın sonunda hayalleri gerçek olmuş ve nisan ayında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. 45 yaşında anne olan Başak Hanım'ın oğlunun üzerine titrediğini duyuyordum ama yeni bir şey öğrendim ki, şaştım kaldım. Başak Hanım, 7 aylık olan oğlunu hala emziriyormuş.







Aslında Dünya Sağlık Örgütü, en az altı ay emzirmeyi öneriyor ama sosyete ve sanat dünyasında bu öneriye uyanı hiç görmediğim için şaşırdım. Ünlü annelerin çoğu en fazla üç ay emzirirken bir ayda bırakan birçok ünlü anne de gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ünlü kadınların emzirmeyi erken bırakmasının sebebi, güzellik ve estetik kaygılardan kaynaklanıyormuş. Ama Başak Dizer Tatlıtuğ'un, güzelliğine ve kilosuna çok dikkat etmesine rağmen bu kaygıları bir kenara bırakıp Kurt Efe'yi halen emzirmesini çok takdir ettim doğrusu. Umarım Başak Hanım, güzelliğini anneliğinin önünde tutan annelere örnek olur.







NEW YORK'TA KUMSAL KEYFİ

Geçen ay ilişkilerinin üçüncü yılını kutlayan Derin Mermerci ile Murat Aslan, geçen hafta Derin Hanım'ın ikizleri Lal ve Mina ile New York'a uçtu. Orada hem tatil yapıyorlar hem de Derin Hanım, 2003'te Lübnan asıllı dolar milyoneri Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden ablası Yosun Reza ve yeğenleri ile hasret gideriyor. Önceki gün ABD'de kutlanan Şükran Günü'nü, zenginlerin sayfiye mekanı olarak bilinen ve Reza çiftinin de yazlığının olduğu Southampton'da geçirdiler. Havanın soğuk olmasına rağmen Olivier Reza, 10 yaşındaki küçük oğlu Adrian ile, Murat Bey de, Lal ve Mina ile sahilde kumla oynayıp keyifli saatler geçirdi.







ESTETİK ELEŞTİRİSİ HİÇ ŞIK OLMADI!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, hafta başında, yüzü olduğu markanın lansmanında söyledikleriyle sosyal medyada çok tartışıldı. Estetiği abartanları eleştiren Karahan "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Benim minik botokslarım var" dedi. Bir kere kendin de botoks yaptırıyorsan estetik yaptıranları niye eleştiriyorsun? Bu işin küçüğü büyüğü mü olur; ya estetiğe karşısındır ya da değil! Bir de 'anne ve çocuk' üzerinden estetiği eleştirmesi de hiç şık olmamış. Bence Pelin Karahan, son derece yersiz ve talihsiz bir konuşma yapmış.







İYİ BAŞLAYIP KÖTÜ BİTİRMİŞ!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları, genç oyuncu Deren Talu, hafta içinde katıldığı bir davette simsiyah bir stille karşımıza çıktı. Uzun bir süredir flört ettiği Baran Tınaz ile güzel bir ilişki yaşayan Deren'in cut-out detaylı bluz ve deri ceket kombini çok güzel olmuş. Ancak aşağı indikçe, aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü tercih ettiği binici taytı ve botu bu kombine hiç uymamış. Bu stilini düz bir pantolon veya topuklu çizmelerle tamamlasaydı komple bir şıklık yakalayabilirdi.







Kış dönemine girdiğimiz anda pelüş parçalar da sahneye çıktı. Bu kış pelüş çantaları yine çok göreceğiz; özellikle de cesur renklerde...







Yağmur çizmeleri bu sezon kadar hiç popüler olmamıştı desem yalan olmaz. Lüks markaların koleksiyonlarında da yerini alan çizmeler, en şık kombinlere bile uyum sağlayacak.