2021'deki evlilik teklifini tamamına erdiremeyen Şeyma Subaşı'nın, kısmetse mayısta muradına ereceğini yazmıştım. Çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo için mayıs uzun bir süre ama bu kez durum ciddi gibi gözüküyor!







Mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için dostlarına 'save the date' mesajı gönderen aşıklar, düğün yerini bile belirlemiş. Özellikle Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerleri arasında olan Fas'ın Marakeş şehrinde vuslata ermeye karar vermişler.







Şeyma, 14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı ile Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de masalsı bir düğünle evlenmişti. Şimdi de Marakeş'te görkemli bir düğünle ikinci evliliğini yapacak. Yaptığı jestlerle Şeyma'nın ayağını yerden kesen milyarder eniştenin, dillere destan bir düğün hazırladığı konuşuluyor. Bakalım nasıl bir düğün olacak, merakla bekliyorum.



SİRTAKİ İLE İLGİ ODAĞI OLDU

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, Ahu Kerimoğlu'dan olan kızı Ceyla Aysal Kırklar ile eşi Mehmet Kırklar, hafta sonu bir dostlarının düğününe katılmış.







Ceyla Hanım'ın, Sakarya Geyve'deki düğünde ilgi odağı olduğunu duyunca merak ettim. Meğer Ceyla Hanım, oynadığı sirtaki ile düğünün yıldızı olmuş.







Ceyla Hanım'ın düğünde sirtaki oynadığı videoyu izledim; hakikaten dedikleri kadar varmış. Ders mi aldı bilmiyorum ama 'Benim' diyen Yunan'dan daha iyi sirtaki yaptığı kesin. Bu arada çok güzel şarkı söyleyen Ceyla Hanım'ın dansta da çok yetenekli olduğunu öğrenmiş olduk.



BİR ÖDÜL DE FRANSIZLAR'DAN

İstanbul Michelin Rehberi'nde iki yıldız alan tek restoranın yaratıcısı Fatih Tutak, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Restoranı, dünyayı gezen gurme ekipleriyle en iyi restoranları belirleyen Fransız kuruluşu La Liste 2023'ün, 'Dünyanın En İyi 1000 Restoranı' listesine girdi. Önceki akşam Paris'te düzenlenen törende ödülünü alan ve 413. sıraya yerleşen Fatih Tutak'a kocaman bir alkış.







Aralık 2019'da İstanbul'da açtığı ilk restoranı ile kısa sürede büyük başarılara imza atan Fatih Tutak için sıradaki başarı, İngiltere kökenli bir restaurant dergisinin 'World's 50 Best'i, yani en iyi 50 listesine girmesi. O da bence çok yakındır…



GENÇLER İÇİN SÖYLEDİLER

Dila Tarkan Doğruer'den Aslı Pamir'e, Birce Akalay'dan Uğur Aslan'a sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) için şarkıcı olacağını yazmıştım. TOG'un 20. yılına özel hazırlanan bu sıra dışı ve anlamlı proje gerçekleşti.







Ünlü isimler, Ozan Doğulu ve Orkestrası eşliğinde Türkiye'nin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'in şarkılarını, gençler için seslendirdi. Konserden elde edilen gelirin tamamı, Toplum Gönüllüsü gençler için desteğe dönüşecek. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.