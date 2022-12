Haziran 1997'de bir bankanın kurucu genel müdürü olarak başladığı görevine halen devam Hakan Ateş ile ilgili müjdeli bir haberim var. Geçtiğimiz ay bankanın ve genel müdürlüğünün 25. yılını kutlayan 63 yaşındaki efsane bankacı, üçüncü kez damat oluyor. İlk evliliğinden 32 yaşında Ali Özgür adında bir oğlu, ikinci evliliğinden de 14 yaşında Damla adında bir kızı olan Hakan Ateş, 3 Aralık'ta üçüncü kez "evet" diyecek.







Ateş'in müstakbel eşi ise, aynı bankada şube müdürü olarak çalışan Demet Tokgöz. Ateş ile Tokgöz, uzun yıllardır flört ediyordu ve sonunda mutlu beraberliklerini resmiyete dökmeye karar vermişler. Düğün, 3 Aralık Cumartesi gecesi, Zincirlikuyu'daki dünyaca ünlü lüks otelde yapılacak. Çok sevilen bir bankacı olan Hakan Ateş'in düğününe, iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından pek çok dostunun katılacağını öğrendim. Umarım bir ömür mutlu olurlar...



ALTINCI KEZ UMREYE GİTTİ

İstanbul sosyetesinin kutsal topraklara olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Sosyeteden birçok kişi umreye giderken bazıları da var ki, neredeyse her yıl bu kutsal ritüeli tekrarlamaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük gelini Aslı Şen de onlardan biri.







İşadamı Metin Şen'in eşi olan Aslı Hanım, ilk olarak 2015 yılında başladığı umre ziyaretlerine devam ediyor. O yıldan beri sadece pandemi yüzünden iki yıl ara veren Aslı Hanım, altıncı kez umreye gitti. Bu kez yakın arkadaşı Petek Hekimoğlu Geçgören ile birlikte gittiği umrede, ailesi ve dostları için dua etti. Allah kabul etsin...



DERİN MERMERCİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI!

Hep söylüyorum; Derin Mermerci gibi 50 tane daha hayvansever olsa, sokakta yardım bekleyen hayvan kalmayacak. Sokak hayvanları için maddi-manevi desteğini esirgemeyen, Türkiye'nin dört bir yanında onlar için barınaklar yaptıran Derin Hanım, şimdi de Zonguldak'taki can dostlarına el uzatıyor.







Karda, kışta soğuktan donmasınlar diye barınaklara güneş enerjisi ile çalışan bir sistem kurdurmak için düğmeye basan Derin Hanım, "Hali hazırda baktığım can dostların aylık gideri 240 bin TL. Her şeye yetişmem mümkün değil" deyip hayvanseverlerden yardım rica etti. Bakalım Derin Hanım'ın çağrısı, ne kadar karşılık bulacak...



YARDIMSEVERLER ALIŞVERİŞTE BULUŞTU

Tohum Otizm Vakfı'nın, otizmli bireyler yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali önceki gün başladı. Bu yıl 15. kez gerçekleşen bu 'hayırlı' festivale ilgi yine çok büyük.







Yılbaşı öncesi hem sevdiklerine hediyeler almak hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen İstanbul'un elitleri de alışveriş festivaline akın etti. Bebek ve Kandilli'den deniz yoluyla ücretsiz ulaşım imkânının bulunduğu Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali bugün de devam ediyor.

Hadi sizin de çorbada tuzunuz olsun.