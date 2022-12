Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen, hafta içinde, yüzüne bir işlem yaptırdığını ifşa etmiş, ancak ne tür bir estetik yaptırdığını açıklamamıştı. Estetik yaptırdığını açıkça söyleyeni de, saklayıp inkar edeni de çok görmüş ancak Aslı Hanım gibi böyle gizem yaratana hiç rastlamadığım için çok merak etmiştim.







Bu gizem, sosyete kulislerinde de konu olmuş ve benim gibi onlar da çok merak içindeydi. Herkesin merakını gidereyim: Aslı Hanım, yeni uygulanmaya başlanan bir yöntemle yüzünü gerdirmiş. Daha önce de estetiğin nimetlerinden yararlanan; burun, çene, kol ve kaş kaldırma gibi operasyonlar geçiren Aslı Hanım, bence yüz gerdirmek için biraz aceleci davranmış. Çünkü yüzde çökmeler 50 yaşından sonra başlıyor. Daha 45 yaşında olan Aslı Hanım, ileride ne yaptıracak çok merak ediyorum...







MODA DEVİNE TÜRK YÖNETİCİ

Dünya devi markalarda Türk kadın yönetici sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik sadece Türkiye operasyonlarında değil, yurt dışı merkezlerde de yöneticilik yapıyorlar. En son yurt dışına bir kadın yönetici daha gönderdik. İsveçli ünlü moda devinin, 20 ülkeyi kapsayan 'Doğu Avrupa Bölgesi İletişim Başkanlığı' Pelin Atay Kuran'a emanet edildi. Polonya'daki merkezde çalışacak olan Pelin Atay Kuran'ı 20 yıldır tanırım. Bir Türk erkek markasının iletişimini yaparken İsveçli markaya transfer olmuştu. Şimdi marka, Türkiye'ye, 19 ülke daha ekleyip, başına da onu getirmiş. Pelin Atay Kuran'ı tebrik ediyorum, yolu açık olur inşallah.







BABAANNE OLMAK İSTİYOR

Büyük oğlu Hacı Sabancı'nın 2017 yazında flört etmeye başladığı Nazlı Kayı'nın gelini olmasını çok isteyen Arzu Hanım, 10 Ekim 2021'de muradına ermişti. Sosyete kulislerinde, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen Arzu Sabancı'nın şimdi de torun mutluluğu yaşamak istediği konuşuluyor. Ancak oğlu ve gelininin henüz anne-baba olmaya niyeti olmadığı kulağıma geliyor. 10 Ekim'de evliliklerinin birinci yılını kutlayan ve şimdilerde New York'ta romantik bir tatil yapan Hacı ve Nazlı Sabancı, bir süre daha çocuk sorumluluğu olmadan gezip tozmak istiyormuş. Bakalım Arzu Hanım, onları ikna edebilecek mi, yoksa babaanne olmak için daha çok mu bekleyecek...







BÜSTİYER CEKETİ GÖLGEDE BIRAKMIŞ

Önceki yıl 23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra 'hayatı tatil kıvamında yaşamaya' karar veren Etel Baler, hafta içi İstanbul'da bir davete katıldı. Etel Hanım, genelde doğru stil seçimleriyle karşımıza çıksa da, arada hatalar yapabiliyor! Bu kombini de o hatalardan biri maalesef. İçindeki büstiyer ve tayt ikilisi, şık ceketine ve eğlenceli botlarına maalesef gölge düşürmüş. İp detaysız bir büstiyer ve sezonun trendlerine uygun düz kesim bir pantolon Etel Hanım'ı çok daha şık ve karizmatik gösterebilirdi.







HER ŞEYİ VAR AMA...

Kasap çıraklığından bir dünya markası yaratan Nusret Gökçe, geçenlerde sosyal medya hesabından, yanda gördüğünüz bir paylaşımda bulundu. İki göz emojisiyle "Tek aradığım şey samimiyet" diyordu Nusret...







Bu paylaşımdan hem şöhrete hem de paraya kavuşan Nusret'in tek eksiğinin samimi dost olduğunu anlıyoruz. Çevresindekilerin hepsi, şöhreti ve parası için yanında galiba! Bu zaten bir tek Nusret'in değil, çağımızın sorunu. Ama dönüp kendini de sorguluyor mu acaba, samimiyet beklerken kendisi ne kadar samimi?







Balıkçı kazak sezonu açıldı. Özellikle bu sezon boğazlı kazakları daha farklı ve dönemin modasına uygun giymek istiyorsanız, gömleklerle birleştirmeyi deneyin.







Klasik renkler bu sezon da olacak ama sakinlikten sıkılanlar için pembeler, yeşiller, maviler ve sarılar sahnede yerini aldı. Bütün bu renkleri, ister beraber isterseniz de tek olarak kullanabilirsiniz...







Uzun süredir renkli ve oldukça süslü tırnaklar ön plandaydı. Kış döneminde ise daha doğal duruşlar ve naturel renkler öne çıkacak. Süslü nailart'ları yaza ertelemenizde fayda var.