Önceki gün Madrid'den müjdeli bir haber aldım. Dünyaca ünlü bir gelinlik markasının veliahdı olan İspanyol gelinimiz Gabriella Palatchi Elhadef hamile. 2016 yılında, ülkemizin en köklü moda markasının veliahdı olan Ediz Elhadef ile evlenip ülkemize gelin gelen, geçen yıl da eşi ile birlikte doğduğu topraklara dönüp Madrid'e yerleşen







Gabriella, anne olmaya hazırlanıyor. Tebrik etmek için aradığım İspanyol gelinimiz, 4.5 aylık hamile olduğunu, bebeklerinin cinsiyeti henüz öğrenmediklerini söyledi. Sanırım bebeklerinin cinsiyetinin kendilerine de sürpriz olmasını istiyorlar!







Umarım anne-baba olacakları için çok mutlu olduklarının söyleyen Gabriella da, bebekleri de sağlıkla kurtulur. Bu arada Ediz Bey'in ailesi, Alberto-Ferry Elhadef çiftinin, Yunanistan'dan gelen ilk gelinimiz Marina Hanım ve büyük oğulları Rıfat Bey'den biri kız diğeri erkek iki torunu var. Yani onlar da üçüncü torun heyecanını yaşıyor.



HANIMAĞA'YA RUS GELİN

Hanımağa lakaplı ünlü iş insanı Nadire İçkale, üzerine titrediği küçük oğlu Ömer İçkale'yi, Nisan 2015'te Ece Doğanoğlu ile baş göz etmişti. Ancak dillere destan bir düğünle evlenen çift, daha ikinci evlilik yıldönümlerini kutlayamadan sessiz sedasız boşanmıştı.







Duydum ki Ömer İçkale, ikinci kez damat olmuş. Uzun süredir flört ettiklerini öğrendiğim Anna adındaki Rus uyruklu sevgilisi ile en yakınlarına bile haber vermeden nikah masasına oturmuş. Umarım Ömer İçkale'nin bu seferki mutluluğu daim olur. Bu arada Nadire Hanım'ın Rus gelininin üzerine titrediği konuşuluyor...



İLK SEYAHATLERİNİ UMREYE YAPTILAR

İş kadını Burcu Özüyaman, Lübnanlı iş insanı Rachard Ghandour ile 11 Kasım'da, çoğu yurt dışından gelen 500 davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlenmişti.







Arap dünyasının pop starı Amr Diab ve Kenan Doğulu'nun sahneye çıktığı, milyon dolarlık düğünleri günlerce konuşulan çift, işleri nedeniyle balayına çıkamamıştı. Ghandour çifti, evli olarak ilk seyahatlerini kutsal topraklara yaptı. Birlikte umreye giden yeni evliler, dini vecibelerini yerine getirip huzurlu bir şekilde İstanbul'a dönmüş. Allah kabul etsin. Bu arada çiftin balayı tatilini de yılbaşında yapacaklarını öğrendim.



ÜNLÜ ÇİFTTEN EĞLENCELİ TERAPİ

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile influencer eşi Berfu Yenenler, önceki gün İstanbul Komedi Festivali kapsamında aynı sahnedeydi.







Yenenler çiftinin, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteriye ilgi büyüktü.







Çiftin, ilk tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaşmaları, salondakileri kahkahaya boğdu. Ünlü isimlerin de izlediği 'Çift Terapisi'nin ikinci gösterimi 14 Aralık'ta olacak; kaçıranlara duyurulur...