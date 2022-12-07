Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, özel hayatıyla büyük merak uyandırıyor! Edis, geçen yıl, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Zeynep Bastık ile bir kulüpte samimi dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu.







Sevgili oldukları düşünülürken geçen zamanda arkadaş oldukları anlaşılmıştı. Edis, geçtiğimiz günlerde bir mekanda, yine ünlü bir kadınla ve yine çok samimi bir şekilde görülmüş. Daha doğrusu bir arkadaşım görmüş.







Edis'in yanındaki ünlü kadın Çağla Şıkel'miş. Edis ile Çağla Şıkel mekanda, kimseye aldırış etmeden hep el ele ve diz dize oturmuş. Aşk hayatı hep merak edilen ama lise aşkı olduğu iddia edilen Aylin Önce'nin dışında aşk hayatıyla ilgili başka bir bilgi olmayan Edis'in, Çağla Şıkel ile bu samimiyetine ne demeli bilemedim. Zeynep Bastık gibi arkadaşlar mı yoksa magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor! Bekleyip göreceğiz...



LONDRA'DA İŞ İÇİN PARTİLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş'ın alkollü içecek markasına ortak olmuştu. 50 yaşında iş hayatına atılan Nevbahar Hanım, markasının tanıtımı için koşturup duruyor. Yazın yalısında Türk sosyetesine, geçen ay da ortağıyla Londra sosyetesine bir davet vermişti.







Ortakların, şimdi de markalarıyla İngiliz Vogue'un Londra'da düzenlediği partiye sponsor olduklarını öğrendim. Nevbahar Hanım, önceki akşam gerçekleşen partiye bizzat kendisi de katılmış. Londra'da yaşayan Özlem Önal da arkadaşını partide yalnız bırakmamış. Nevbahar Koç ve Mert Alaş, bence bir dünya markası yaratma yolunda ilerliyor, yolları açık olsun.



ŞIKLIĞINDA TÜRK İMZASI VAR

Türk modacılar, son yıllarda tasarımlarıyla dünyaca ünlü isimleri neredeyse tekellerine almış durumdalar.







Özellikle Hollywood starlarını giydirip süsleyen Türk modacı ve mücevher tasarımcılarının önlenemez yükselişi sürüyor. İşte size bir örnek daha.







Şimdiye kadar onlarca Hollywood yıldızının şıklığına şıklık katan Nedret Taciroğlu'nun ilkbaharyaz 2023 koleksiyonuna ait bir elbise, dünyaca ünlü Venezuelalı aktris Rosanna Zanetti'nin tercihi olmuş. Madrid'de düzenlenen 'Kadın Ödülleri 2022'ye, Nedret Hanım'ın tasarımı bu elbise ile katılan Rosanna Zanetti, gecenin ilgi odağı olmuş.



İSTANBULLULAR İÇİN ÖZEL MENÜ

Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi olan restoranın İstanbul şubesinin lezzet şölenine hazırlandığını duydum. Restoranın kurumsal şefi Herve Courtot ve İstanbul'daki şefi Joshua Treacy, çok özel bir menü hazırlayacakmış.







Bu özel menü, 10-14 Aralık tarihleri arasında İstanbullulara sunulacakmış. 'Four Hands Dinner' adıyla sunulacak olan menüde, iki şefin birlikte hazırladığı ve kendi yorumlarını kattıkları Japon mutfağından çok özel lezzetler yer alacakmış. Japon mutfağına merakınız varsa bu lezzet şöleni kaçmaz.