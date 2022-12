Sosyete ve sanat dünyasının ünlüleri, sokak hayvanlarını koruyup kollamak için büyük çaba gösteriyor. Ama bunlar, bireysel çabalardan öteye geçemiyordu. Sonunda bir grup profesyonel öncülüğünde el ele verdiler ve sokak hayvanları için bir yardım galası gerçekleştirdiler. 'The Pet Gala' adlı gece, New York'taki Metropolitan Müzesi yararına yapılan 'The MET Gala' gibi birçok ünlüyü bir araya getirirken bir şıklık yarışına da sahne oldu. Stil danışmanı Hande Can, "İstanbul'un seçkin isimleri bu sefer iyi bir amaç için giyindi.







Dillere destan MET Gala gibi The Pet Gala'nın kırmızı halısı şölene dönüştü" dedi ki, hakikaten öyleydi. Bir amacı da sokak hayvanlarına karşı farkındalık yaratmak olan geceden elde edilen gelirle Erzurum Köprüköy çöplüğünde yaşayan yaklaşık 2 bin 500 köpek kısırlaştırılacak. İlk kez bu kadar ünlü ismin, sokak hayvanları için bir araya gelip böyle şık ve görkemli bir gala gerçekleştirmesi çok değerliydi. Umarım bir kerede kalmaz ve geleneksel hale gelir.



İSTANBUL'A TRANSFER OLDULAR

Birçok eğlence mekanı işleten Mustafa Aksakallı, önceki yıl sevgilisi Ezgi Mola'nın kanına girmiş ve Alaçatı'da birlikte mekancılığa soyunmuşlardı. "Aşk başka, iş başka" demeyen Ezgi Mola da bu yatırımı çok sevmiş, hatta mekanları ikilemişlerdi.







Zaman zaman evleneceklerine dair dedikodular çıkan aşıklar, henüz hayat ortaklığına imza atmasa da, yeni bir iş ortaklığına imza attı. Yazın Alaçatı'da hizmet veren gece mekanlarını, İstanbul'da açmaya hazırlanıyorlar. Kuruçeşme'de eskiden pastane olan yeri kiralayan aşıklar, çok yakında mekanlarını açacakmış. Bakalım Alaçatı'daki başarıyı, İstanbul'da gösterebilecekler mi...



GÖZÜ YÜKSEKLERDE!

Pandemide golfe başlayan Ayfer Toprak, iki yıl gibi kısa bir sürede usta bir golfçü oldu çıktı. Son olarak eniştesi ve kız kardeşi Ömer-Ayla Toprak Zengin çifti ile Antalya'da düzenlenen bir turnuvaya katılan Ayfer Hanım, turnuvada 'Nearst to Pin' (bayrağa en yakın vuruş) kupasının sahibi olmuş.







Pro Ali Altuntaş'ın da kendilerine eşlik ettiği turnuvada ise üçüncülük kupasının sahibi olmuşlar. Geç başladığı golfte elde ettiği her başarıyla daha da hırslanan Ayfer Toprak'ın gözü, turnuva şampiyonluklarındaymış, hadi hayırlısı...



ÇOK ŞIK BİR ÖRNEK!

GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'nde 'Yılın Kadını' seçilen başarılı oyuncu Merve Dizdar, şıklığıyla göz kamaştırdı. Dizdar, şık olmak için kalıplaşmış görünümlere gerek olmadığını bu kombini ile harika bir şekilde ortaya koyuyor.







Maskülen ve feminen detayları başarılı bir dengeyle bir araya getiren kombindeki organze gömlek, tüy detaylı ceket harika iki parça. Dizdar'ın aksesuar seçimleri de çok başarılı. Kısaca Merve Dizdar, modern zaman şıklığının çok güzel örneklerinden birini gösterdi.



TREND RADARI



Shearling denilen peluş kumaşlar aralık ayı ile birlikte ortaya çıktı. Kış döneminin zamansız materyallerinden olan peluş kumaşlar özellikle bu kış çantalarda da karşımızda olacak. Doğru parçaya yatırım yapmakta fayda var.









Oversize blazer'lar için abartılı tarafa geçtiklerini söyleyebiliriz. Tam anlamıyla babanızın ceketini giyiyormuş gibi göründüğünüz oversize blazer'ler, en feminen görünüme bile karizmatik bir hal katıyor.









Kapitone montlar son yıllarda her sonbahar/kış sezonunda karşımıza çıkıyordu. Kapitoneler, bu kış ise daha çok maksi boylarda öne çıkıyor. Kapitoneleri, özellikle uzun kabanlarda tercih ederseniz çok trendi olursunuz.









VİCDANSIZLAR!

Ne hayvanseverler, hayvanları onlar kadar sevmeyen insanları, ne de hayvanlarla arası iyi olmayan insanlar da hayvanseverleri yargılamalı; nokta... Seversiniz veya sevmezsiniz ama hayvanlara şiddet uygulamak, eziyet etmek hele hele öldürmek ne demek!







Ama maalesef böyle vicdansızlar var. Hafta içi birkaç ruh hastasının Nişantaşı'nda kedilerin mama yediği kaplara zehirli mama bıraktığını duyunca nutkum tutuldu. Onlarca kedi ölürken, bu kaplardan atıştıran sahipli köpekler de hastalanmış. Siz nasıl insansınız diye soracağım ama bunu yapanların insanlıkla alakası yoktur ki.