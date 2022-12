Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.







Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı. Ancak bu kez durum farklıymış! Edis ile Çağla Şıkel'in samimiyeti 'arkadaşlık' değil 'aşk'mış! Hatta aşklarının yazın başladığını öğrendim.







Bu arada bomba bir duyum daha aldım. Edis, yazın Alaçatı'da, Şıkel'e "Ben seninle evlenmek istiyorum" demiş. Şıkel bu teklifi ciddiye almamış ama Edis, ara ara evlilik teklifini yineliyormuş ve bu konuda çok ısrarlıymış. 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşanan Şıkel'in, evliliğe sıcak bakmadığını duyuyorum ama Edis'in evlenmek istemesine çok şaşırdım. Şimdiye kadar yanında 'sevgilim' dediği birini dahi görmediğimiz Edis, acaba Megastar Tarkan gibi bir evlilik yapıp hayranlarını şaşırtmak mı istiyor?



DOSTLARDAN AŞK KOKAN PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncular Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasında dönem dönem aşk dedikoduları çıkıyor ama her seferinde yalanlayıp, arkadaş olduklarını söylüyorlar. Fakat bazen öyle şeyler yapıyorlar ki, 'arkadaş' olduklarına inanmakta zorlanıyorum!







Son olarak Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı, fonda da Teoman'dan 'Sevdim seni bir kere başkasını sevemem' şarkısı çalıyordu. Yine dostluk diyeceklerdir ama bu paylaşım, buram buram aşk kokuyor. Her seferinde "Sevgili değiliz" deyip sonra da böyle paylaşımlarda bulunarak ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım doğrusu.



YİNE DEĞİŞTİ!

2018 yılında Türkiye Güzeli seçilen, 23 yaşındaki ünlü model Şevval Şahin, bu genç yaşta ve üstelik güzelliği tescilli olmasına rağmen saçı-başı, kaşı-gözüyle o kadar çok oynuyor ki şaşırıp kalıyorum.







Güzel model şimdi de saçının ve kaşının rengini açtırıp yeni bir görünüme bürünmüş. Hadi saç rengiyle oynamak kadınlar için çok doğal bir şey de kaşın rengini açtırmak neyin nesi! Zaten Şevval Şahin'in şimdiki fotoğrafıyla dört yıl önceki fotoğrafını yan yana koyduğunuzda aynı kişi olduğunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Neyse Şevval Şahin'in kendi yüzü, kendi kararı, diyecek bir sözümüz yok.



DAVET İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in küçük oğlu Metin Şen, 2014'te ailesine ait şirketin genel müdür koltuğundan kalkıp restoran işine girmişti. İlk iş olarak da New York'ta onlarca şubesi olan ünlü İtalyan restoranını İstanbul'a getirmişti. Metin Bey'in, restoranının Türkiye'de ilk adresi olan Etiler'deki şubesini yenilediğini duymuştum.







Metin Bey, menüsünden dekorasyonuna kadar tamamen yenilediği restoranında önceki akşam eşi Aslı Şen ile birlikte bir davet verdi. Restoranın kurucuları Fabio Granato ve Vittorio Assaf da bu davet için İstanbul'a geldi. İstanbul'un elitlerinden pek çok isim de davetteydi.