19 yıldır evli olan sosyetenin ünlü çifti Raif-Esra Dinçkök'ün 2020 yılında evliliklerinin üzerine kara bulutlar çöktüğünü de, önceki ay boşandıklarını da ilk bu köşede okumuştunuz. 13 ve 16 yaşında iki oğulları olan çiftin, evliliklerini kurtaramasa da, en azından maddi-manevi her konuda anlaşarak, medeni bir şekilde boşanmayı başardıklarını yazmıştım. İşte bu fotoğraf da yazdıklarımın kanıtı.







Yakın dostları Cem Hakko'nun yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin 40. kuruluş yıl dönümüne katılan ex eşler, gazetecilere birlikte bu pozu verdi. Raif Bey'in iki yıl boyunca çok uğraşmasına rağmen evliliklerini kurtaramasalar da, çoğu boşanan çiftin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı günümüzde, en azından dost kalmayı başarabilmeleri gerçekten çok güzel. Umarım bu ömürleri boyunca hep böyle devam eder.







DEDİKODULARA YANIT

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Cem-Ronit Hakko çifti, dedikodulara inat davete birlikte ev sahipliği yaptı. Her evlilikte ufak tefek tartışmalar olabilir, demek ki, dedikoducular pireyi deve yapmış. Bu arada Ronit Hanım'ın selefi, Cem Bey'in eski eşi Bettina Machler de kardeşi Urs Macler ile davetliler arasındaydı.







KÖYE GİTMEDEN AİLEYİ TOPLADILAR

Eşi Şebnem Hanım ile birlikte dünyayı gezen; yılın en az birkaç ayını ise Uzak Doğu'da geçiren Celal Çapa'nın adı, bu yüzden 'Uzak Doğu Muhtarı'na çıkmıştı. Pandemide köyüne gidemeyen Celal Bey, yasaklar kalkar kalkmaz eşiyle birlikte soluğu köyünde almıştı. Çapa çifti, yılbaşı tatili için 22 Aralık'ta yine Uzak Doğu'ya gidecek. Gitmeden önce de pandemi sebebiyle iki yıldır yapamadıkları geleneksel yılbaşı yemeği için bütün aileyi evlerinde topladılar. Kızları Ceylan Çapa, oğulları ve gelinleri Emre-Miray Çapa, Şebnem Hanım'ın annesi Rezzan Kayalı, ablası Çiğdem Kayalı, onun eski eşi Ercan Akın, ondan olan oğlu Sinan Akın, Mustafa Denizli'den olan kızı Lal Denizli, merhum Ahmet Çapa'nn eşi Şermin Çapa, onun oğlu ve gelini Alp-Gülfem Çapa ve kuzenlari Meltem Tahrancı, yeni yılın gelişini kutladılar.







TARİHİ HAMAMDA HEYKEL SERGİSİ

Bugün hayatta olmayan ünlü heykeltıraş İrfan Korkmazlar'ın yarattığı atölye fikri, günümüzde İstanbul Arnavutköy'deki bir sanat atölyesinde sanatçının eşi Zehra Korkmazlar'ın hocalığında ve önderliğinde sürdürülüyor. Heykel tutkunu 13 sanatçı kadının katıldığı atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserler, Ortaköy'deki tarihi hamamda sanatseverlerle buluştu. Sanat galerisine dönüştürülen tarihi hamamdaki heykel sergisinin açılışına, sanat tutkunu birçok ünlü isim de katıldı.







MODADAN SANATA DESTEK

Merhum Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan da modaya uymuş, ülkemizin önde gelen bir moda markası için özel bir koleksiyon hazırlamıştı. Marka yeni sezonda da, Melisa Tapan'ın zarif stilini yansıtan couture koleksiyonunu, modaseverlerle buluşturdu. Bu iş birliği onuruna, ünlü isimlerin katıldığı özel bir davet verildi. Bu arada ilkinde olduğu gibi bu iş birliği karşılığında da markanın, Melis Tapan'ın kurucusu olduğu bir sanat platformunun sponsorluğunu üstlenerek, bünyesinde yer alan yerli ve uluslararası sanatçıların üretimlerine destek olacağını hatırlatayım.