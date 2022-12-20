Türk mutfağının hak ettiği değeri, dünyaya göstermek için Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların desteğiyle yurt dışında çok önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunlardan birine ben de katıldım. Geçen hafta, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, '7 Bölge 7 Mutfak' etkinlik serisinin üçüncüsü yapıldı. Şehrin gözde otellerinden birinde, Türk mutfağının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, üst düzey yetkililer, yabancı ülkelerin büyükelçileri ile Türk ve Macar işadamları katıldı.







Her ay Türkiye'den farklı şeflerin Budapeşte'de konuk edildiği serinin üçüncü konuk şefi, Antalya'nın ünlü şeflerinden Mehmet Akdağ'dı. Akdağ, bizlere, modern Akdeniz mutfağının geleneksel lezzetlerinden oluşan harika bir menü sundu. Başta büyükelçiler olmak üzere tüm konuklar, Akdeniz bölgemizin lezzetlerine hayran kaldı.







Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından ilhamla başlatılan projenin ne kadar etkili olduğunu gördüm. Herkesin eline sağlık.







ŞEF MEHMET'E BÜYÜK ÖVGÜ

Şef Mehmet Akdağ, konuklara parmaklarını yedirtti! Hibeş, keçi peyniri ile narlı ve taze otlu kuru cacık, gökkuşağı salatası, beyaz üzüm yaprağı, ısırgan otu kavurması, turp otu ve avcı böreği harikaydı. Bademli, kuzu ciğerli iç pilav ile servis edilen oğlak tandır ve kabak tatlısı efsaneydi. Dede ve baba mirasını daha da ileriye taşıyan Mehmet Akdağ, konuklardan büyük övgü aldı, ben de kendisini kutluyorum.







KİTAP AMACINA ULAŞTI

Macaristan'daki etkinliğe ilham veren 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı, dünyada gastronomi alanında en prestijli ödül olan 'Gourmand World Cookbook Awards 2023'te, 'Gastrodiplomasi' ve bu yıl ilk kez verilecek 'First Lady' kategorilerinde aday gösterildi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan kitap, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor ki, kitabın Gourmand World Cookbook Awards'a iki dalda aday olması bu amaca ulaşıldığını gösteriyor.







ŞEHRİN GÖZDESİ TÜRKLERE AİT

Etkinliğe ev sahipliği yapan otelin Türk grubuna ait olması gurur vericiydi. Özyer Ailesi, tarihi oteli yenileyerek turizme kazandırmış. 1901'de inşa edilen otel, 8 yıllık emeğin ardından o yılların görkemine kavuşmuş. Oteli, şehrin cazibe merkezi haline getiren şirketin yönetim kurulu başkanı Metehan Özyer'e koca bir alkış...