Sürdürülebilirlik konusunda akılcı çalışmaları, öncü olacak önerileriyle moda alanında da sürdürülebilir olunacağının dersini veren dünyaca ünlü modacımız Aslı Filinta, bu işi resmiyete dökmüş! Yani resmen bir okulda sürdürülebilirlik konusunda dersler vermeye başlamış. Hem de Amerika'da... Modadaki başarılı kariyeri kadar doğaya olan duyarlılığı ile de dikkat çeken Aslı Filinta'nın bir süre önce Amerika'nın Los Angeles şehrine yerleştiğini öğrendim.







Orada modacılığa devam eden, kendi markası için koleksiyonlar hazırlamayı sürdüren Filinta, bir yandan da öğretmenlik yapıyormuş. Los Angeles'ın sahilde yer alan en lüks semtlerinden Malibu'daki ilkokullarda, Sıfır Atık Moda Tasarımı dersleri veriyormuş. Malibu'daki lüks villalarda yaşayan ailelerin ilkokula giden çocuklarına, atık tasarlama başlığıyla, doğaya saygıyı, doğayı korumayı ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı öğretiyormuş. Sözde değil özde çevreci olan ünlü modacımıza kocaman bir alkış...



KADİR GÜNEŞ ÇOK HIZLI ÇIKTI

Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan iş insanı Kadir Güneş, çapkınlıkta hız kesmiyor! İki yıl önce şarkıcı Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla adını iyice duyuran Kadir Güneş, yazın da oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı.







Duydum ki Melisa Döngel ile olan aşkı bitmiş. Arayı hiç açmadan da yeni bir aşka yelken açmış.







Kadir Güneş'in gönlünün yeni sultanı da ünlü bir isim; sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül. Kısa sürede çapkınlar liginde üst sıralara çıkan ve daldan dala konmaya bayılan Kadir Güneş'in bu aşkı bakalım uzun soluklu olacak mı?



EFSANE BAŞKAN ZATÜRRE OLDU

Son dönemde grip ve benzeri şikayetlerle hastaneye giden hastalarda zatürre vakaları inanılmaz artış göstermiş durumda. Yakın çevremde de çok rastlamaya başladığım bu illetin, Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'e de musallat olduğunu öğrendim.







Bodrum'da yaşayan Ali Şen, ateşlenip öksürmeye başlayınca grip olduğunu düşünmüş. Bu yüzden rahatsızlığını ciddiye almamış ama ateş düşmeyip öksürüğü de devam edince doktora gitmiş ve zatürre olduğu anlaşılmış. Ali Bey 83 yaşında olduğu için çocukları çok kaygılanmış. Neyse ki, bünyesi kuvvetliymiş, sağlığına kavuşmuş.



ÜNLÜ SEYİRCİLERLE JÜBİLE YAPTI

Şubatta izleyiciyle buluşan ve ilgi gören, Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinin ilk kez kendi prodüksiyonuyla sahneye koyduğu 'Şehirde Kimse Yokken' oyunu jübile yaptı.







Kurulduğu günden bu yana kültür sanata önemli katkılar sunan Turkcell'in sponsoru olduğu Turkcell Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşan oyunun son gösterimine, ünlü isimler de akın etti. Şimdiye kadar oyunu izleme fırsatı bulamayan Mine Kalpakçıoğlu, Aslı Kuseyrioğlu, Pınar-Serdar Hotiç, Çağla Bostancı gibi ünlü isimler de izleyiciler arasındaydı. Ünlüler, çok beğendikleri oyunu ayakta alkışladı.