Şamdan Plus Dergisi, geçen hafta verdiği yeni yıl partisinde, iş, cemiyet, moda, sanat ve magazin dünyasından isimleri bir araya getirdi. Ünlü konuklar, hep birlikte yeni yılın gelişini kutladı.

Şamdan Plus'ın düzenlediği yeni yıl partisi, ünlüler geçidine dönüştü.





Aylin Tahincioğlu



Şirin Yalçın'dan Aylin Tahincioğlu'na, Sarp Evliyagil'den Burak Uyguner'e, Ece Sükan'dan Gülcan Arslan'a kadar birçok ünlü isim, partide hep birlikte yeni yılın gelişini kutladı.





Esra Oflaz, Beyza Uyanoğlu, Feryal Gülman, Arzu Savgı



Partide tam bir şıklık yarışı da vardı. Birçok konuk yılbaşı konseptine uygun giydikleri ışıl ışıl kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekti.





Gülcan Arslan



Şamdan Plus'ın yeni yıl partisi, ünlü konukları ve onların ışıltıları kadar eğlencesiyle de göz doldurdu.





Dilek Aydn, Yasemin Gebeş, Bülent Cankurt



Partide eğlence, Ayça Torunoğlu'nun keman şovuyla başladı.





Ferruh, Minel, Sibel Karakaşlı



Ünlü radyocu ve DJ Levent Erim'in setin başına geçmesiyle de eğlence tavan yaptı.





Eda-Sarp Evliyagil, Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir



Konuklar, Levent Erim'in çaldığı şarkılarla yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.





Sema Demiral, Derya Karagülle, Emek Külür



Adeta erken bir yılbaşı kutlaması yapan konuklara ben de şimdiden mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.