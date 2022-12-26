Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bülent Cankurt 2023’e erken kutlama: Şamdan Plus’tan ışıltılı parti
İletişim Bilgileri
BÜLENT CANKURT
26 Aralık 2022, Pazartesi BÜLENT CANKURT

2023’e erken kutlama: Şamdan Plus’tan ışıltılı parti

Şamdan Plus Dergisi, geçen hafta verdiği yeni yıl partisinde, iş, cemiyet, moda, sanat ve magazin dünyasından isimleri bir araya getirdi. Ünlü konuklar, hep birlikte yeni yılın gelişini kutladı.

Şamdan Plus'ın düzenlediği yeni yıl partisi, ünlüler geçidine dönüştü.


Aylin Tahincioğlu

Şirin Yalçın'dan Aylin Tahincioğlu'na, Sarp Evliyagil'den Burak Uyguner'e, Ece Sükan'dan Gülcan Arslan'a kadar birçok ünlü isim, partide hep birlikte yeni yılın gelişini kutladı.


Esra Oflaz, Beyza Uyanoğlu, Feryal Gülman, Arzu Savgı

Partide tam bir şıklık yarışı da vardı. Birçok konuk yılbaşı konseptine uygun giydikleri ışıl ışıl kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekti.


Gülcan Arslan

Şamdan Plus'ın yeni yıl partisi, ünlü konukları ve onların ışıltıları kadar eğlencesiyle de göz doldurdu.


Dilek Aydn, Yasemin Gebeş, Bülent Cankurt

Partide eğlence, Ayça Torunoğlu'nun keman şovuyla başladı.


Ferruh, Minel, Sibel Karakaşlı

Ünlü radyocu ve DJ Levent Erim'in setin başına geçmesiyle de eğlence tavan yaptı.


Eda-Sarp Evliyagil, Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir

Konuklar, Levent Erim'in çaldığı şarkılarla yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.


Sema Demiral, Derya Karagülle, Emek Külür

Adeta erken bir yılbaşı kutlaması yapan konuklara ben de şimdiden mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA