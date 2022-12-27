Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu. Geçen cuma, eşi Aslı Hanım, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Bey'in hastanelik olduğunu öğrendim.







Metin Bey, cumartesi sabahı yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşmış. Hastaneye kaldırılan Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıkmış. Metin Bey şu an iyiymiş ama tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacakmış.







Bu arada Metin Şen'i Allah korumuş. Doktorlar, pıhtı atmasının vücutta ve beyinde kalıcı hasarlar bırakabileceğini belirtip Metin Bey'in çok şanslı olduğunu, hemen hastaneye getirildiği için hasarsız atlattığını belirtmiş. Şen'in başta babası, eşi ve çocukları çok kaygılansa da doktordan aldıkları bu bilgi ile derin bir oh çekmişler.



ÇOCUKLARA 'UMUT' HEDİYE ETTİLER

UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu'nun desteğiyle bir araya gelen 'Genç UNICEF Gönüllüleri' Ayşe Sırma Özberber, Deniz Karace, Irmak Karace, Nazlı Sabancı ve Rabia Sarıkatipoğlu, dezavantajlı çocuklar yararına yeni yıl daveti düzenledi.







UNICEF'in yürüttüğü çalışmaları desteklemek üzere gerçekleşen davete, sosyeteden birçok ünlü isim katıldı. Davete katılanlar, 'UNICEF Hayat Veren Hediyeler'den en zor durumdaki çocukları ölümcül hastalıklardan koruyacak aşılar içeren 'Yeni Yıl, Taze Umutlar' paketi bağışladı. Başta Zafer Kozanoğlu olmak üzere hepsinin gönüllerine sağlık.



GÖRÜNMEZ KAZA

Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın talihsiz bir kaza geçirdiğini öğrendim! Hafta sonu, kendisi gibi bu ay doğan yakın arkadaşları ile yeni yaşını kutlayan Demet Hanım'ın ayağının alçıda olduğunu görünce merak ettim.







Meğer yaklaşık 15 gün önce, nasıl olduğunu kendisinin de anlamadığı bir şekilde arabadan inerken ayağını kırmış! Hem de ne kırma... Büyük bir ameliyat geçiren Demet Hanım, ocak ayı sonuna kadar ayağındaki alçıyla yaşamak zorunda kalacakmış. Evden kapı dışarı çıkmayan Demet Hanım, sadece doğum günü kutlaması için evden çıkmış. Ne diyelim; Allah beterinden saklasın.



HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ESERLERİ SERGİLENİYOR

Müzayedelerin yanı sıra düzenlediği sergiler, seminerler, yayımladığı kitaplar ve dergilerle bir kültür kurumu gibi hareket bir antika şirketinde yeni bir sergi açıldı. 'Işığın Rengi' adlı sergide, Türk resminin büyük ustalarından Avni Arbaş'ın hiç görülmemiş eserleri de sanatseverlerle buluştu.







Özel koleksiyonlardan seçilmiş eserlerden oluşan serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Kıymet Giray, sergiyle birlikte bir de kapsamlı bir Avni Arbaş kitabı yayımladı. Avni Arbaş'ı anlamak ve eserlerini görmek için 16 Ocak tarihine kadar açık kalacak sergiyi gezebilirsiniz.