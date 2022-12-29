Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı, sosyetenin ünlü ismi Gülşah Alkoçlar'ın başına çok tatsız bir olay geldiğini öğrendim. Gülşah Hanım'ın, Instagram sayfasında bir kadının kimliğini yayınlayıp altına da "Dikkat!!! Hakkında suç duyurusunda bulundum.







İş başvurusunda çok dikkatli olun" diye yazdığını görünce merak ettim. İşin iç yüzünü öğrenmek için Gülşah Hanım'ı aradım. Meğer kimliğini yayınladığı, Y.E. adlı Filipinli yardımcısı tarafından dolandırılmış. Detayları Gülşah Hanım'dan dinleyelim: "Sağlık sorunu olduğunu söyleyip borç para istedi. Parayı verdim, seyahate çıktım. Ben gidince evden kaçmış.







Evde 2 köpeğimiz var, aç susuz kalmışlar. Birkaç gün sonra şoförüm eve gidince öğrendik durumu. Delirdim; aptal yerine konmamdan çok, o hayvanların aç susuz kalmasına üzüldüm." Kadının, başkalarını da mağdur etmemesi için o uyarıda bulunduğunu söyleyen Gülşah Hanım'a geçmiş olsun.



İŞ DÜNYASI SARNIÇTA BULUŞTU

Özel bir banka tarafından yedi yıldır düzenlenen 'İstanbul Buluşmaları' bu kez Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleşti. Bankanın genel müdürü Ömür Tan'ın ev sahipliğinde, seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç rehberliğinde, Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen buluşmaya, iş dünyasından birçok yönetici katıldı.







Sarnıçta kültür turu ile başlayan gece, caz müzisyeni Selen Beytekin'in konseri ile devam etti. Davetliler, hem restore edilip yeniden açılan Yerebatan Sarnıcı'nın tarihini öğrendi hem de o büyülü ortamda bir caz konseri dinlemenin keyfini yaşadı.



PARİS'TEKİ EMİLY'NİN TAKILARI TÜRKİYE'DEN

Madonna ve Kate Winslet gibi birçok starın tutkunu olduğu mücevher markasıyla inanılmaz başarılara imza atan Ece Şirin, Hollywood'un kostüm tasarımcılarının radarına girmiş ve Cinderella filminde Camilla Caballo için koleksiyon tasarlamıştı.







Şirin, şimdi de dünyada ses getiren Hollywood yapımı 'Emily In Paris' dizisi ile iş birliği yapmış. Şirin, 21 Aralık'ta yayına giren dizinin 3. sezonu için 30 parçalık bir koleksiyon tasarlamış. Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins'in üzerindeki takılar çok beğenilmiş.







Ece Şirin'in Emily In Paris dizisi için hazırladığı koleksiyondaki tasarımlardan ilk alan, dünyanın en ünlü moda markalarının sahibi Fransız Antoine Arnault'un eşi Rus model Natalia Vodianova olmuş.



TURGUT BEZMEN'İN KOLEKSİYONU SATILIYOR

Portakal Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, yine sanat tutkunlarını heyecanlandıracak bir 'özel satış'a imza atıyor.







Türkiye'nin ilk sanayicilerinden merhum Fuad Bezmen'in oğlu Turgut Bezmen'in, 40 yıldır büyük emekle topladığı koleksiyonunu satışa sunuyor.







"Yıllarca bize mutluluk veren bu nadide parçaların başka hikayelerde yer alıp yeni sahiplerini mutlu etme vakti geldi" diyen Turgut Bey'in koleksiyonunda 61 eser yer alıyor. 23 Ocak'ta son bulacak satışta, bakalım hangi eserler kimlerin koleksiyonuna dahil olacak?