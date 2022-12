Oyuncu çift, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan uzun süredir ses soluk çıkmıyordu. Şamdan Plus'a verdikleri röportajdan öğrendim ki, ortalarda görünmeseler de hiç boş durmamışlar. Peki, neler yapmışlar? Cansel Elçin, 'Kara' adlı bir festival filminde oynamış, 2023'te vizyona girecekmiş. Ayrıca yurt dışı projelerine eğilmiş ve hatta iki ayrı proje için prensipte anlaşmış, ancak şimdilik bilgi vermiyor. Bunların yanı sıra yeni dizi projeleri gelmiş, onları değerlendiriyormuş.









Zeynep Tuğçe Bayat ise bir dijital platform için çekilen 'Hür' dizisinde ve 'Adresi Olmayan Ev' adlı festival filminde rol almış. Ayrıca rol aldığı İspanyol yapımı 'La Pasion Turca' adlı dizi, önümüzdeki yıl İspanyol kanalı Antena 3'de yayınlanacakmış. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın, evlilikleri, çocuk yapma konusundaki düşünceleri ve hayallerini de anlattığı röportajı merak ediyorsanız Şamdan Plus almanızı tavsiye ederim. Üstelik aşk kokan fotoğrafları da görülmeye değer bence.



2020 yılında evlenen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın, 2022 yılında yer aldıkları projeler 2023'te seyirciyle buluşacak.



Röportajda, birbirlerini tamamladıklarını ve birbirlerine çok şey kattıklarını söyleyen oyuncu çift, Şamdan Plus'a yılbaşını çağrıştıran ve aşk kokan pozlar verdi.



2023'te, Fransa, İspanya, Güney Afrika, Latin Amerika, Kenya ve Tanzanya'ya gitmeyi planlayan ünlü çift, birlikte seyahat etmeye bayılıyor.





2022'Yİ TATİLLE KAPATIYORLAR

Önceki ay ilişkilerinin üçüncü yılını kutlayan Derin Mermerci ile Murat Aslan, leyleği havada görmüş anlaşılan! Geçen ay Derin Hanım'ın kızları Lal ve Mina ile birlikte New York'a tatile giden aşıklar, yeni yılı karşılamak için yine yollara döküldü.







Yine Lal ve Mina'yı alıp İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi Gstaad'a gittiler. Geçen haftadan bu yana kar tatilinin tadını çıkaran aşıklara, New York'ta yaşayan ablası Yosun Reza ve yeğenleri de eşlik ediyor. Yeni yılı da orada karşılayacak olan aşıklar, bakalım 2023'te nereleri arşınlayacak.



DOSTLARINI DAĞA ÇIKARDILAR

İşinsanı Ceylan Sel Sohtorik, Palandöken'deki otellerini baştan aşağı yeniletmişti. Bambaşka bir ambiyansa bürünen otel, geçtiğimiz hafta sezon açılışını yaptı.







Açılış daveti, otelin yeni mekanında yapıldı. Çeşme'deki popüler beach'inin geçen yaz Bodrum şubesini açan Burak Beşer, şimdi de dağa çıktı ve bu otelde ilk kışlık mekanını açtı. Sezona iddialı giren gastronomi ve eğlenceyi bir arada sunan otelin açılış davetinde, ünlü Yunan DJ Valeron çaldı. Bu arada açılış davetine, Ceylan Sel Sohtorik ile birlikte, Adnan Polat'ın Komşu'ya gelin giden kızı Eda Polat Ginotasis de ev sahipliği yaptı.