Yeni yıla girdik, hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Peki iş, sosyete, sanat, magazin ve spor dünyasının ünlü isimleri ne diliyor, yeni yıldan neler bekliyor? Bu soruları, birçok ünlü isme sordum. Hepsi, ülkemiz ve milletimiz için çok güzel dileklerde bulundu. Tabii en başta da sağlık dilediler. Umarım hem onların hem de sizlerin bütün dileklerinin gerçekleştiği bir yıl olur 2023... Şimdi söz onlarda...







DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Türkiye için özel bir yıl 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı uğurlu bir yıl olacağına çok inanıyorum. Bu sebeple son derece moralli ve pozitifim. Güzel ülkem için yeni yılda yeni başlangıçlar diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geride kalması umuduyla yeni yılda tertemiz sayfalar açalım istiyorum. İnsanı insan yapan değerleri unutmadan, birbirimizi dinlemeyi, anlamayı ve sevmeyi, sağlık, bolluk bereket, iyilik, farkındalıkların çok olacağı, empati kurabileceğimiz bir yıl olsun.







TUBA ÜNSAL

Daha fazla mutlu olup daha büyük coşkulu duygular yaşadığımız güzel bir yıl olsun. Çok sevelim çok sevilelim...







SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı; bu bizler için ayrı bir sorumluluk. Global pazarlarda büyümemize devam edeceğiz. Markalarımızın etkinliği dünyanın her yerinde devam edecek. Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık huzur ve barış getirmesini dilerim.







FERYAL GÜLMAN

2022 tüm dünya için pandeminin hâlâ devam eden maddi ve manevi zorluklarını hissederek yaşadığımız zor bir yıl oldu. 2023'ün gönlümüzden geçen tüm güzelliklere kavuşacağımız, hem ülkemiz hem de bizler için sağlıkla geçen bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar.







ELİF DÜRÜST

2022 yılı zorluydu ama pek çok konuda da farkındalığımızın arttığı bir yıl oldu. Yeni yılda önce sağlık sonra huzur ve kahkaha diliyorum.







BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

Dünümüzü aratmayan, her güne şükredeceğimiz bir yıl olmasını dilerim. Umudun her daim yeşerdiği, barış ve huzurun herkese bulaştığı bir dünyada yaşamak en büyük dileğim.







TÜLİN ŞAHİN

2023 hepimize sağlık, mutluluk, huzur, neşe ve bereket getirsin. En güzel haliyle gelsin...







İBRAHİM KUTLUAY

Sağlıklı, huzurlu, yenilikler ve mutluklarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.







FATİH TUTAK

2023'ün sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bildiğimiz, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirebildiğimiz, doğaya, hayvanlara karşı olan sorumluğumuzun daha fazla bilincinde olabildiğimiz, sağlık, sevgi, mutluluk ve barış dolu bir yıl olmasını diliyorum.







ŞAHİKA ERCÜMEN

Bizlerin değiştiği ama iklimin değişmediği yeni bir yıl dileğiyle...







ARDAN ÖZMENOĞLU

Yeni yılın, yeni umutlar ve hayallerle dolu olmasını, dünyaya sağlık getirmesini diliyorum. Çocukları güldürdüğü, insanları mutlu ettiği ve hayatlarına bol bol sanat ve sanatçı eklediği bir sene olsun.