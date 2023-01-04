Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in eşi olan Aslı Şen, büyük gizem kattığı estetiğini sonunda ifşa etti! Sosyal medya kanalında, endoskopik alın germe ve alt yüz estetiği yaptırdığını detaylıca anlatmış. Henüz 45 yaşında böylesi bir estetik operasyon geçiren Aslı Hanım'ın videosu, yorum yağmuruna tutulmuş. Son halini beğenenler de var, beğenmeyenler de...







Şimdiye kadar burun, çene, kol ve kaş kaldırma gibi operasyonlar geçiren ve -biraz gizem katsa da- bunları açıklamaktan çekinmeyen Aslı Hanım, eleştirilere de cevap vermiş; "Eski Aslı Şen'i tercih ederdim" yazan birine, "Yine ben..." derken, Özge Ulusoy'a benzettiğini yazan takipçisine ise, "Bir ay sonra yorumunuzu bekliyorum" demiş.







Demek ki, Aslı Hanım'ın estetik operasyonunun tam olarak sonuçlarını alması için bir aya ihtiyacı var. Bir ay sonra nasıl bir Aslı Şen göreceğiz merak ettim doğrusu.



SAVAŞ MI TAKTİK Mİ?

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan da modaya uymuş ve geçen yıl sosyal medya kanalı kurmuştu. Kanalında zaman zaman, haziranda aileye katılan, eltisi Katre Turan'ı da konuk ediyor. Hatta birlikte videolar da çekiyorlar.







Can ciğer kuzu sarması kıvamında olan ve düşman çatlatan eltilerin, önceki gün bir videosuna rastladım. Videonun bir yerinde öyle bir diyalog geçiyor ki, "Eltilerin savaşı mı başlıyor" demekten kendimi alamadım. Alttaki yorumlara baktım ki, herkes benim gibi düşünmüş. Aslıhan Turan'ın, eltisine üstten baktığı, küçümsediği yolunda birçok yorum vardı. Gerçekten böyle bir durum var mı, yoksa bir taktik mi bilemedim!!!



UZAKDOĞU EKİBİ GENİŞLEMİŞ!

Tam bir Uzakdoğu aşığı olan Şebnem-Celal Çapa çifti, yılbaşı tatili için de Uzakdoğu'yu tercih etmiş ve 22 Aralık'ta Phuket'i gitmişti. Çapa çiftini, neredeyse dünyayı gezdikleri Osman-Zeynep Çarmıklı çifti yine yalnız bırakmamış.







Bu kez ekibe, Çarmıklı çiftinin kızı ve damadı Selin-Uzay Kozak ve torunları Kalra ile Atlas'ın da katıldığını öğrendim. İki haftadır Phuket'te olan tatilciler, yeni yıla Bang Thao Plajı'nda girmiş. Bir süre daha Phuket'te deniz ve güneşin tadını çıkaracak tatilciler, bakalım ne zaman yurda dönecek.



DEĞİŞİMİN VAKTİ GELDİ GALİBA!

Defne Samyeli, geçen gün konseri öncesinde kulisinden bir fotoğraf paylaştı. Bir Türk modacı imzalı elbisesiyle verdiği poz sosyal medyada çok tartışıldı.







Elbisesinin dünyaca ünlü bir markaya ait olan benzerini, ünlü model Kendall Jenner giymiş. Her zaman yaşının iyisi olan Samyeli'nin stilini ve stilistini gözden geçirmesinde fayda var galiba..