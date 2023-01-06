Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti. 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, yeniden evlilik düşündüğünü de sözlerine eklemişti. Buket Aydın'ın herkesten gizlediği beyaz atlı prensinin kim olduğunu öğrendim:







Ankaralı iş insanı Oğuzhan Peker... Yazdan bu yana flört ettiklerini öğrendiğim aşıklar, yılbaşı gecesi ilk kez birlikte insan içine çıkmış! Sapanca'daki bir otele tatile giden aşıklar, otelin yılbaşı gecesine de katılmış. Buket Aydın, gecede sahne alan Cenk Eren'in romantik şarkılarını, sevgilisinin omzuna başına koyarak dinlemiş. Aylardır gizlediği sevgilisi Oğuzhan Peker ile insan içine çıkmaya başladığına göre, Buket Aydın evleneceği erkeği bulmuş galiba...



KISA FİLMLE YAPIMCI OLDU

Önceki yıl YouTuber olarak karşımıza çıkan ve 'Sanatın Ruhu' isimli bir program hazırlayan Elif Dürüst, şimdi de yapımcılığa soyundu! Programı büyük ilgi gören Elif Hanım'ın ilk yapımcılık deneyimi de bir sanat filmi için oldu.







Ressam Ali Elmacı'nın ilk yönetmenlik denemesi olan 'Tadına Bakınca Kokusunu da Aldım' adlı kısa metraj filmin yapımcılarından biri de Elif Dürüst. Film, Ali Elmacı'nın 14 Ocak'ta açılacak "Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle" adlı sergisinde izleyiciyle buluşacak. Kısa filmle yapımcılığa adım atan Elif Dürüst, bakalım devamını getirecek mi..



MUTLULUĞUNU TARİF EDEMİYOR

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) eski başkanı, iş insanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner, babaanne oldu. Ümit Hanım'a ilk kez bu mutluluğu yaşatan kişi, 1993 yılında boşandığı ilk eşi Doğan Bolak'tan olan oğlu Sinan Bolak oldu.







Görünen o ki, Sinan Bey ile geçen temmuzda nikah masasına oturduğu eşi Ece Hanım da, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyanlardan! Görenlerin söylediğine göre, önceki gün doğum yapan Ece Hanım'ın da, Sera adını verdikleri kızlarının da sağlık durumu gayet iyiymiş. "Tarifsiz bir mutluluk bu" diyen Ümit Hanım da mutluluktan havalara uçuyormuş.



PARTİ YAPIP BİLGİLENDİLER

Sadece patronların katılabildiği interaktif eğitim platformu Patronlar Okulu, yeni yıl partisini önceki akşam gerçekleştirdi. Okulun kurucusu Sibel Kaya ev sahipliğinde düzenlenen geceye birçok ünlü iş insanı katıldı. Sani Şener'e onur ödülü verildiği gecede, patronlara iki sunum da yapıldı.







İlkinde Sibel Kaya 'Kendini Sev' başlığıyla patronlara öğütlerde bulunurken seyahat ve tarih yazarı Serda Büyükkoyuncu da 'Gez Gör' adıyla patronlara 2023 yılı seyahat trendlerini anlattı.