Yürüyerek girdiği Taksim'deki özel bir hastaneden ölüm döşeğinde çıkıp başka bir hastanede şifa bulan iş insanı Hayri Yazıcı'nın bugün hukuk mücadelesi başlıyor. Kovid-19'a yakalanan Hayri Yazıcı, tedbir amaçlı hastaneye yatmış ama iyileşeceğine kötüleşerek üç ay yoğun bakımda kalmıştı. Aylar sonra hastanenin "Artık ümit yok" demesi üzerine kızı Bahar Şer, bir umut deyip başka hastaneye götürmüştü. Neyse ki Hayri Bey, orada şifa bulup evine döndü ama hâlâ eski sağlığına kavuşamadı.







Bahar Yazıcı da babasına bunları yaşatan hastaneye dava açmıştı. İşte o dava bugün başlıyor. Hastane direktörü, eczane sahibi ve eczanenin yardımcısı, sahte koronavirüs ilacı vererek Hayri Yazıcı'nın entübe olmasına neden olmaktan yargılanacak. Bahar Yazıcı, "Bizim gibi başkaları da zarar görmesin diye dava açtık, yoksa başka bir derdimiz yok" dedi. Umarım dava fazla uzamaz ve adalet yerini bulur.



DAĞIN POPÜLER MEKANI AÇILIYOR

Uludağ'da kar yağmadığı için geciken sezon nihayet açıldı. Yeme-içme ve eğlence sektörünün başarılı isimlerinden Ali Ünal ile kardeşi Erkan Ünal da, geçen yıl Ali Ağaoğlu'nun Mandıra bölgesinde açtığı otelinin altında hizmete soktukları mekanlarını bu hafta sonu açıyor.







Kayakçılara restoran, kafe ve kulüp olarak hizmet veren mekan, yeni sezon için hem menüye hem de eğlenceye yenilikler katmış. Mekanın bu kış da Uludağ'daki sosyetenin buluşma yeri olacağından şüphem yok.



SAVAŞ YOK TAKTİK VAR

Düşman çatlatan eltiler Aslıhan Turan ile Katre Turan'ın sosyal medyada bir videosuna rastlayınca şaşırmıştım. Videodaki diyaloğu görünce, "Eltilerin savaşı mı başlıyor" demekten kendimi alamamış; "Savaş mı, taktik mi" diye sormuştum! Sosyal medya taktiğiymiş meğer.







Eşi Arda Turan'ı Barselona'ya uğurlayan Aslıhan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile eltisi Katre Turan'ı da alıp Dubai'ye tatile gitmiş. Dubai tatilinden yine can ciğer kuzu sarması fotoğraf paylaşan eltilerin arası gayet iyi gözüküyor. Videodaki o diyaloglar bizleri konuşturmak içinmiş demek ki!!!



EMİR İÇİN KONSEPT PARTİ

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın mutlu evliliklerinin ilk meyvesi Emir, önceki gün 7 yaşına girdi. Düzyatan çifti, Emir için evde doğum günü partisi düzenledi. Ama ne parti! Ev adeta motokros pistine döndü. Ünlü çift, Emir profesyonel bir motokrosçu olduğu ve bu sporu çok sevdiği için partinin temasını böyle belirlemiş.







Emir, dedeleri Mevlan Düzyatan ve Ender Alkoçlar, babaanne ve anneannesi Gülşen Düzyatan ve Gülşah Alkoçlar, büyük anneannesi ve büyük dedesi Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan çiftinin de katıldığı doğum günü partisinde çok eğlendi.