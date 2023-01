2014'te eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin, önceki yıl da iki yıllık ABD'li sevgilisinden Lily Koi adını verdiği bir kızı daha olmuştu.







Lily Koi önceki gün 2 yaşında oldu ve Uzerli, minik kızının doğum günü için evde minik bir kutlama yaptı. Lily Koi'nin doğum gününde, annesi ve ablasının yanı sıra sadece anneannesi ve dedesi Ursula- Hüseyin Uzerli çifti vardı. Uzerli'nin uzun süre sır gibi sakladığı, Lily Koi'nin doğumunun ardından sadece cismini gösterdiği ABD'li sevgilisi, kızının yaşgününde yoktu.







Bu, bir süre önce çiftin ayrıldığına dair çıkan dedikoduları doğrular gibiydi. Ama ayrılsalar bile Lily Koi'nin babasının doğum gününe gelmemesi ilginç! Can Ateş ile irtibatı koparan Uzerli, bir röportajında, "Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü" demişti. Umarım Lily Koi de babasız büyümez.



HER ŞEY BU AFİŞLE BAŞLAMIŞ

Antikacı Yervant Portakal'ın Kapalıçarşı'da temelini attığı müzayede evi, dün 102. yılını doldurdu. 9 Ocak 1921'de Sultan II. Abdülhamit'in oğlu Burhanettin Efendi'nin yalısında ilk müzayedesini düzenleyen Yervant Portakal, bayrağı oğlu Aret Bey'e, o da oğlu Raffi Bey'e devretmişti.







Şimdi Raffi Portakal, kızı Maya Portakal Bitargil ile birlikte işin başında. Maya Hanım, o ilk müzayedenin afişini gösterdi bana. Eski Türkçe, Fransızca, Ermenice ve Rumca hazırlanan afişin, ailesi için çok değerli olduğunu söyledi. Bakalım bu miras ileride, Maya Hanım'dan şimdi 7 yaşında olan kızı Defne Olivia'ya da geçecek mi?



2022'NİN FAZLALIKLARINI ATACAK!

Yılbaşı arifesinde gerçekleşen partiler yüzünden bir gecede birkaç kapı aşındıran ve kilo alan sosyetenin ünlüleri, fazlalıklarından kurtulma peşinde! Öğrendim ki; sosyetenin sevilen ismi Mine Kalpakçıoğlu da ikinci adresi haline gelen Avusturya'daki detoks merkezinin yolunu tutmuş.







Son yıllarda tavan yapan detoks mevzuunun takipçilerinden Mine Hanım, 'hafiflemek' için yılbaşının hemen ertesinde detoksa gitmiş. 15 günlük detoks kampından bakalım ne kadar hafiflemiş olarak dönecek.



MİNİK KIZLARIYLA DAĞA ÇIKTILAR

Bu sezon geç de olsa kayak mevsimi açıldı. Ünlüler beyaz cennetin tadını çıkarmak için kayak merkezlerine akın etmeye başladı. Özge Özpirinçci ile eşi Burak Yamantürk de, 13 aylık kızları Mercan ile sezonu Kartalkaya'da açtı.







Sosyal medyadan kızı ve eşiyle karlar üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına da, eşi ve kızına hitaben "Sizinle her maceraya varım" yazmış. Umarım ailece hep güzel maceralar yaşarlar.