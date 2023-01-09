Emir Sarıgül ile çalkantılı aşkı sona eren spiker Buket Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Geçen haftaki haberimde, Aydın'ın Sapanca'da bir otelde yılbaşını birlikte kutladığı sevgilisinin Oğuzhan Peker (bu arada soyadı Peker değil Beker'miş) olduğunu yazmış ama fotoğrafını bulamamıştım.







Oğuzhan Beker'in hem fotoğrafını buldum hem de hakkında detaylı bilgi edindim. Buket Aydın'ın yılbaşındaki gecede romantik dakikalar yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Beker, Ankara Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan bir işadamı. Beker, siyasetin de içindeymiş, hatta bir dönem İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış.







Bu arada Buket Aydın da 'çıtır sevgili' modasına uymuş. 1985 doğumlu olan Buket Aydın'ın sevgilisi Oğuzhan Beker 1996 yılında doğmuş. Yani sevgilisi kendisinden tam 11 yaş küçük. Bakalım ünlü spikerin çıtır sevgilisi ile aşkı uzun vadeli olacak mı...







50. YAŞA ÖZEL KUTLAMA

Türkiye'nin eski güzellerinden Banu Sağnak, önceki gece 50. yaşını kutladı. Sağnak'ın bu özel yaşı için eşi Çağatay Erten, çok renkli bir kutlama organize etmiş. Erten, kutlama için Zekeriyaköy'de bir mekanı kapatmış ve Küba'daki kulüpleri aratmayacak şekilde süsletmiş. Yakın dostlarından oluşan 50 kişiyi partiye davet eden Erten, onlardan konsepte uygun olarak giyinmelerini rica etmiş. Küba müzikleri çalan bir grubun sahne aldığı ve Küba'yı adeta İstanbul'a taşıyan Banu Sağnak'ın 50. doğum günü partisinin çok renkli ve eğlenceli geçtiğini öğrendim. Banu Hanım'a nice yaşlar diliyorum.







TOSFED'DEN GÖRKEMLİ GALA

Son yıllarda çok güzel işler yapan ve bu sayede uluslararası yarışmalarda da başarı elde eden birçok sporcu çıkaran Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), geleneksel gala gecesini, cumartesi günü gerçekleştirdi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın ev sahipliğinde düzenlenen gala, başta otomobil sporlarının önde gelen isimleri olmak üzere iş, cemiyet ve sanat dünyasından tanınmış simaları bir araya getirdi.

Galada, 2022 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi. Ödül alanları tebrik ederken otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıran Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerini de kutluyorum.







TÜRK DİZİSİ DÜNYA PRÖMİYERİ YAPIYOR

Dünyaya en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke olan Türkiye, geçen yıl bir ilki gerçekleştirmiş ve bir dizimiz Türkiye'de yayınlanmadan önce dünyaya satılmıştı. Yapımcılığını Özkan İpek'in, yönetmenliğini Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu'nun yaptığı 'Yeşil Vadinin Kızı' adlı o dizi dünya prömiyeri yapıyor. Dizi, bugün Porto Rico'nun en çok izlenen kanalı Wapa TV'de yayına başlayacak. Türkler bu dizi işini çok iyi yapıyor.