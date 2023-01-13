Ağustos başında babası Cem Hakko'nun İstanbul'daki evinde nikah kıyıp, ağustos ortasında da Bolu'daki dağ evinde, annesi Bettina Machler'in kovboy kasabası konseptinde organize ettiği düğünle evlenen Can Hakko çok hızlı çıktı! Henüz 5 aylık gelin olan Can Hakko'nun eşi Deniz Hanım hamile. Altı yıllık flörtün ardından vuslata eren Hakko çifti, bebek için ise ellerini çabuk tutmuş.







Hamileliğinde dördüncü ayını sürdüğünü öğrendiğim Deniz Hanım'ın bebeğinin cinsiyeti de belli olmuş; çiftin oğulları olacak. Yani Hakko Ailesi'ne erkek veliaht geliyor. Cem Hakko ile Bettina Machler, kızları Pia Hakko Yeşil sayesinde geçen yıl 11 Haziran'da ilk torun mutluluğu yaşamıştı. Lily June sayesinde anneanne olan Bettina Hanım, bu yıl da babaanne olacak. Umarım Deniz Hanım da, bebekleri de sağlıkla kurtulur.



GİZLENMEKTEN VAZGEÇTİLER

Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner ile Ekim 2020'de evlenip senesine boşandığı Cem Telvi'nin dullar kulübü üyeliğinin kısa sürdüğünü yazmıştım ekim başında. Cem Telvi, 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari'den boşanan yemek yazarı İdil







Yazar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaz sonundan bu yana flört eden dul aşıkların birbirlerine iyi geldiğini ve bu ilişkinin gelecek vâdettiğini duyuyordum; doğruymuş. Artık ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen aşıklar, geçenlerde el ele bir davete de katıldı. Evliliğe ikinci bir şans verecek gibi görünüyorlar, hadi hayırlısı...



İSTANBUL'A MANEVİ BAKIŞ

Ressam ve iş insanı Eda Erdoğan, 'Alem-i Şuhud' adlı ilk kişisel sergisini Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galerisi'nde açtı. "Hayallerdeki İstanbul'u hatırlatmak istedim" diyen Erdoğan, Türk ve İslam kültüründen motifler taşıyan, 32 eserden oluşan sergisinde,







İstanbul'un manevi ritüellerini kadınların penceresinden anlatmış. İş ve cemiyet hayatından ünlülerin katıldığı davetle açılan sergi, 29 Ocak'a kadar gezilebilir.



ÜÇ YIL SONRA EVLENDİLER

İş insanı İsmail Cem Öztürk ile tasarımcı Aslı Sipahi, herkesi şaşırtıp Eylül 2019'da 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Üç yıl bekar gezen Aslı Hanım, 10 ay flört ettiği Trabzonlu iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile geçtiğimiz haziranda evlenmişti.







Eski eşi İsmail Cem Öztürk'ün de, önceki gün başı bağlandı. İsmail Bey, boşandıktan kısa bir süre sonra Ecenur Gökdoğan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaklaşık üç yıldır flört eden aşıklar, önceki gün minik bir törenle ilişkilerini resmiyete döktü.