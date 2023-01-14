Yaşadığı yasak aşklarla gündeme gelen şair, ressam ve oyuncu Eylül Deniz'in yine evli birine gönlünü kaptırdığını öğrendim. Ama bu kez sınırları aşmış ve suyun öte yanından bir sevgili bulmuş. Hem de ne sevgili! Eylül Deniz'in yasak aşk yaşadığı yeni sevgilisi, Yunanistan'ın Tarkan'ı olarak anılan ünlü şarkıcı Antonis Remos. Evet yanlış okumadınız; Eylül Deniz, evli olan dünyaca tanınan şarkıcıyla aşk yaşıyormuş.







Önce Ayşegül Dinçkök ile evli olan 70'lik çapkın Ömer Dinçkök ile uzun süre aşk yaşayan, terk edildikten sonra yine evli bir iş insanı olan Baran Akın ile yeni bir aşka yelken açan, ancak ondan da ayrıldıktan sonra ortalarda görünmeyen Eylül Deniz'in bu yeni aşkı, şimdi sosyetede dilden dile dolaşıyor. En çok merak edilen de Deniz'in; 2010 yılından beri flört ettiği, 2015'te kızları Elena'yı dünyaya getiren ve 2018'de evlendiği Alman model eşi Yvonne Bosnjak'a rağmen Remos'un gönlünü nasıl çeldiği! Deniz ile Remos'un çok mutlu olduğu konuşuluyor ama bakalım bu aşk uzun soluklu olacak mı...



KIZ KIZA HAMAM SEFASI

Pek çok dünyaca ünlü giyim markasını bünyesinde barındıran bir grubun veliahtları Dila Tarkan Doğruer ile kardeşi Sima Tarkan, hamama girip terlediler! Şaka değil, gerçek...







Kankaları Derev Clara Kösedağ ve Ecem Oltulu ile birlikte önceki gün Sultanahmet'te, Mimar Sinan'ın 1557'de yaptığı hamamdaydılar. Hep birlikte göbek taşına yatıp kese attırdılar, kil maskesi ve köpük masajı yaptırdılar. Tarihi hamamda aklanıp paklanan kankalar, bu keyifli anları sosyal medyalarından paylaşmaktan da çekinmedi.



BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞE DEVAM

İşkadını Suzan Sabancı Dinçer de, Boğaz hattında form tutanlardan. Fırsat buldukça Yeniköy'deki evinden çıkıp sahil boyunca Bebek'e kadar yürüyen ve bir kahve molasından sonra yine yürüyerek evine dönen Suzan Hanım, önceki gün yine bu ritüelini yerine getirdi.







Ama bu kez tek başına değildi. Yanında bir arkadaşı vardı ve sahil boyunca hem sohbet ettiler hem de yürüyüşlerini yaptılar. Yaklaşık 10 yıldır bu ritüelini sürdüren Suzan Hanım'ın azmine bravo doğrusu. Gerçi karşılığını da alıyor, baksanıza genç kız gibi...



MAĞAZADA NFT SERGİSİ

Dijital sanatın da en büyük destekçilerinden olan Güney Koreli teknoloji devi, bu amaçla kurduğu dijital sanat platformu ile bir ilki gerçekleştiriyor. Platform, Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı olarak dijital sanat sergilerini hayata geçirdi.







11 ilde 26 mağazasında eş zamanlı olarak başlayan sergiler için önceki gün İstanbul'da bir lansman daveti düzenlendi. Türkiye'nin dijital sanat alanında önde gelen isimlerinden eserlerin yer aldığı sergiler, 12 Şubat'a kadar sürecek. Dijital sanata ve NFT'lere ilgi duyuyorsanız aklınızda olsun.



GÜZELİM ELBİSEYE YAZIK OLMUŞ!

Uzun süre uzak kaldığı televizyon ekranına geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, geçenlerde katıldığı bir davette siyah, transparan, payetli bir elbise giymişti. Tüzünataç'ın elbisesi gerçekten çok şık bir parça ve kendisine de çok yakışmış.







Ancak bütüne bakıldığında kesinlikle elbisenin hakkı yenilmiş! Böylesi güzel bir tasarıma beyaz bot, güllü toka ve spor saat nedir Allah aşkına! Aksesuvarların birbirleriyle uyumsuzluğu karışık ve çok rüküş bir görünüm yaratmış. Yani o güzelim elbiseye yazık etmiş!



TREND RADARI







Bu yıl bere ve şapkaların yerini 'hoodie' denilen başlıklar alıyor. Kayak yaparken daha çok tercih edilen bu maske başlıklar, sokaklarda da bu kış yerini alacak. Özellikle kazaklarla uyumlu olan modellere yönelebilirsiniz.







Tasarım aksesuvarlar almak her geçen gün zorlaşırken, 'az ama öz' mantığı devreye giriyor. Şık bir stilin en önemli parçalarından olan çantaların zamansızlığı kadar artık farklılığı da önem taşıyor. Özellikle sanatçı iş birlikleriyle yaratılan modelleri tercih ederseniz hem bir değerli çanta hem de bir sanat eseri almış olursunuz.







Kış sezonunda açık renklere olan önyargı bu sezon kırılıyor. Kasvetli havaların negatif enerjisini bembeyaz kıyafetlerle dağıtmaya ne dersiniz?



FOTOŞOPLA GÜZELLİK OLMAZ!

Eltisi ve çocuklarıyla Dubai'ye tatile giden Aslıhan Doğan Turan, seyahat boyunca en keyifli anları sosyal medyasından paylaşmayı ihmal etmedi. Oğlu Hamza Arda ile paylaştığı, çene kemiği neredeyse yok gibi gözüken garip fotoğrafı ise benim gibi herkesin dikkatini çekti. Zaten Aslıhan Hanım da kendine 'ti'ye alarak bu durumun aşırı fotoşoptan kaynaklandığını açıkladı.







Aslıhan Hanım, siz genç ve güzel bir kadınsınız, fotoşopun aşırısına değil, normaline bile ihtiyacınız yok. Ne gerek var bunlara!

Kadınların bu fotoşop merakına ve kendine olan güvensizliğine şaşırıyorum doğrusu! Doğal olan her zaman daha güzeldir, bunu unutmayın.