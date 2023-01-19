Emine Erdoğan, ‘Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık’ adlı programa katılan büyükelçilerden, doğanın çığlığına kulak vermelerini istedi ve “Biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri dileyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 5 yıl önce başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' küresel bir projeye dönüştü. Emine Erdoğan'ın, daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle hayata geçirdiği projenin, 5 uluslararası ödüle layık görülmesi bunun en güzel göstergesi.





Emine Erdoğan, büyükelçilere çağrıda bulunarak "Her birinizi, tabiatın çığlığına kulak vermeye ve bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum" dedi.



Çalışmalarını sürdüren Emine Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programı düzenledi. Büyükelçiler ve eşleri için hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı programda ben de vardım.







Emine Erdoğan konuşmasında, büyükelçilere çağrıda bulunarak, "Bugün küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atmazsak, üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak. Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye davet ediyorum.







Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık. Biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız." AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, projenin önemine vurgu yaparak, dünyaya örnek olduğunu söyledi.







ANLAMLI SERGİ

Programda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta'ların yolculuğunu anlatan 'Evimin Yolları' isimli dijital data sanatı sergisi de konuklarla buluştu. Sergiyi, sanatçı Hasan Yılmaz ile düzenleyen medya sanatçısı Süleyman Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın caretta carettaların hareketlerine yönelik verileri üzerinden sergiyi hazırladıklarını anlattı. Yılmaz, sergiyle deniz yaşamını korumayı, atıkların deniz canlıları üzerinde yarattığı tahribata dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Büyükelçiler ve diğer konuklar, sergiye büyük ilgi gösterdi.









'SIFIR ATIK'LI MÖNÜ

Serginin gezilmesinin ardından yemeğe geçildi. Yemekte, 'sıfır atık' prensibine uygun olarak, Anadolu Mutfağı kitabının yazarı Ömür Akkor ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi şeflerinin işbirliğinde çok özel bir mönü servis edildi. Mönüde, değerlendirilen bayat ekmekler, ıspanakların köküyle yapılan 'pırtike çorbası' gibi atıksız yemekler yer aldı. Akkor da programda Anadolu mutfağının medeniyet tarihinde sürdürülebilir tek mutfak olduğunu anlattığı bir konuşma yaptı.